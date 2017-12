Woody Harrelson, implicat într-un accident

Actorul american Woody Harrelson a fost implicat, zilele trecute, într-un accident de circulaţie minor, după ce s-a ciocnit cu motocicleta de un copac. Accidentul s-a produs în faţa New York City Theatre de pe Broadway, unde se joacă spectacolul ”Bullet For Adolf”, în care starul american interpretează un rol important. Woody Harrelson şi asistentul său călătoreau prin New York cu motocicleta, grăbindu-se să ajungă pe Broadway, în momentul în care actorul a fost nevoit să ocolească câţiva pietoni întârziaţi şi s-a ciocnit de acel copac. ”Mergeam pe 49th Street, teatrul era chiar acolo, tocmai trecusem prin faţa lui, dar n-am vrut să mă uit peste umăr şi în ultima clipă mi-am spus că voi tăia curba şi voi ajunge chiar în faţa intrării. Apoi am văzut ce se petrece şi mi-am spus: Ei bine, sunt nişte oameni acolo şi mă îndrept foarte repede spre ei. Motocicleta a tăiat curba şi s-a oprit, dar eu am zburat mai departe. Am intrat direct în acel copac şi a fost bine că el era plasat acolo. L-am luat în braţe la o viteză de 36 de kilometri pe oră. Oamenii au venit în jurul meu şi m-au întrebat dacă mă simt bine. Eram ruşinat şi le-am spus că mă simt bine”, a povestit starul american.