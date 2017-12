Woody Harrelson şi dependenţa sa

Actorul american, câştigător surpriză al premiului Oscar pentru Cel mai bun rol secundar, pentru prestaţia sa din drama ”The Messenger”, a demontat mitul că ar fi dependent de sex. Woody Harrelson a exploatat această imagine pentru că a fost mai întâi amuzat de amploarea pe care au luat-o câteva cuvinte aruncate în vânt. Însă, lucrurile au început să scape de sub control şi remarca respectivă era cât pe ce să îl coste mult. Întrebat odată despre zvonurile că ar fi dependent de sex, Woody Harrelson a declarat: ”Nu mă pot gândi la ceva mai bun de care să fiu dependent”. Acum, actorul recunoaşte că gluma lui a mers prea departe: ”A reieşit că m-am descris ca un dependent de sex. Nu este adevărat. Nu mai suport să trec printr-o secetă atât de lungă!”, s-a justificat vedeta. Starul recunoaşte că a pierdut multă vreme alergând după femei. ”Uneori cred că aş fi putut deveni un expert în mai multe limbi, să învăţ artele marţiale sau acupunctura. Aş fi putut scrie cărţi şi să profit de tot acel timp pe care l-am petrecut cucerind femei”, a conchis amuzat Woody Harrelson..

Tot la ora adevărului, actorul a recunoscut că dieta sa strict vegetariană are legătură cu faptul că încă din tinereţe a aflat că este intolerant la lactoză. A mai fost doar un pas până când Woody Harrelson a ajuns să îşi facă un scop în sine din viaţa trăită cât mai curat, în acord cu mediul înconjurător. ”Când aveam 23 - 24 de ani îmi curgea tot timpul nasul, aveam tone de acnee şi pielea roşiatică. O femeie în vârstă, care m-a văzut într-un autobuz, mi-a spus direct că sunt intolerant la lactoză. Mi-a spus să nu mai consum nimic pe bază de lapte, timp de trei zile şi toate aceste probleme or să-mi dispară. Am ascultat-o şi de atunci nu mai consum produse lactate şi nu mai am nici aceste probleme”, a povestiti starul într-un interviu acordat recent revistei ”Hustler”.