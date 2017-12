Woody Harrelson va regiza un film care va revoluționa cinematografia

Actorul Woody Harrelson trece în spatele camerei și va regiza un film de 100 de minute, care va fi difuzat în direct, pe 19 ianuarie, în 500 de cinematografe din Statele Unite. Această abordare este una în premieră mondială. Filmul se va numi ”Lost in London”, iar Harrelson va fi prezent pe generic într-o triplă ipostază: de regizor, scenarist și actor principal. ”Va fi un film adevărat: se va filma în 14 locații, cu 30 de personaje”, afirmă Harrelson. ”Lost in London” este inspirat de o întâmplare reală. ”A fost una dintre cele mai cumplite nopți din viața mea, când lucrurile au mers din rău în mai rău. Totul a început când am rupt o scrumieră într-un taxi. Treaba asta a declanșat o seamă de întâmplări care mi-au scăpat complet de sub control și am sfârșit prin a ajunge în arestul poliției. Sunt conștient că voi întâmpina o mulțime de probleme. Unele s-ar putea dovedi insurmontabile. Vor fi și accidente, sunt sigur. Asta înseamnă că filmul va fi un dezastru? Nu știu”, a declarat marele actor american.