Workshop despre protecția și restaurarea ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării - zona costieră a Mării Negre, la Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA) organizează joi, 26 septembrie 2024, workshop-ul „Cercetare integrată și soluții sustenabile pentru protecția și restaurarea ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării - zona costieră a Mării Negre”.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 11.00, în amfiteatrul A5, din corpul B al campusului universitar (Aleea Universității, nr.1, etaj III).

Manifestarea este organizată în cadrul studiului de fezabilitate al proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - „Cercetare integrată și soluții sustenabile pentru protecția și restaurarea ecosistemelor din bazinul inferior al Dunării - zona costieră a Mării Negre” – ResPonSE.

Potrivit organizatorilor, la workshop sunt invitați să participe reprezentanți ai administraţiei publice şi ai instituţiilor relevante de la nivel local, regional și național, protecţia mediului, turism, mediul de afaceri, asociaţii de pescuit şi acvacultură, energie, securitate, universităţi şi institute de cercetare, organizații neguvernamentale (ONG-uri).

Proiectul ResPonSE vizează analiza guvernanței resurselor de apă, analiza capacității sistemului național de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI), a resurselor umane și a infrastructurii existente, cu scopul de a contribui la obiectivele Misiunii III a Uniunii Europene (Restore our Ocean and Waters). În egală măsură, proiectul are în vedere și percepția societății civile, mai exact gradul de conștientizare a problemelor legate de resursele de apă; analiza cadrului de politici și reglementări legate de gestionarea și restaurarea apelor naționale; analiza surselor de finanțare și a articulării instrumentelor de finanțare, a modului în care aceste resurse pot fi mobilizate pentru a sprijini eforturile necesare la nivel național, pentru a contribui la scopul misiunii.

Proiectul PNRR ResPonSE, finanțat prin PNRR, Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I5, Contract nr. 760010/30.12.2022, cod 18/16.11.2022, este implementat în perioada ianuarie 2023 – decembrie 2025, în cadrul unui parteneriat din care fac parte: Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, ICPE Bistrița S.A., BEIA Consult International SRL, Iceberg Plus SRL, S.C. Centrul de Mediu și Sănătate SRL și SC DDS Diagnostic SRL.