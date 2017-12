Workshop pentru profesori competenți, la ”Ovidius”

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, este zilele acestea gazda Ph. D. Annie Savard, Associate Professor, Faculty of Education, Department of Integrated Studies in Education, McGill University, Montréal, Canada, invitată prin Centrul de Cercetare și Evaluare Psiho-Pedagogică și Socială al facultății. Cu acest prilej, vor fi desfășurate o serie de activități didactice și de cercetare, care includ și workshop-ul „Professional teacher competencies”, susținut de Ph. D. Annie Savard sâmbătă, de la ora 9.00, la sala P55, Campusul Universitar (Aleea Universității nr.1).