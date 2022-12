Universitatea Ovidius din Constanța: Workshop-uri despre inovare în cadrul proiectului INTREPID-HEI

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC) a organizat joi, 27 octombrie 2022, două workshop-uri în cadrul proiectului „International Capacity Building in InNovation, Transfer and Entrepreneurship with focus on ShaRed Expertise in Higher Education Institutions” - INTREPID-HEI, informează lect. univ. dr. Costin Octavian Sorici, coordonator al proiectului din partea UOC.

Potrivit sursei citate, la cele două evenimente care s-au desfășurat în format online au participat reprezentanții instituțiilor parteneredin țară și din străinătate: Germania, Franța, Belgia, Norvegia și Cehia.

„În cadrul întâlnirilor, au fost analizate cerințele și provocările înființării diferitelor tipuri de centre de inovare fizice și virtuale, fiind subliniate capacitățile existente la nivelul fiecărui partener și integrarea modelelor de inovare în cadrul consorțiului. Participanții au prezentat infrastructurile tehnologice implementate și au identificat soluții privind sprijinirea proiectelor în stadiile incipiente prin dezvoltarea unei platforme virtuale de inovare și mentorat care să stimuleze angajații și studenții să fie creativi, inovatori și orientați spre soluții”, precizează lect. univ. dr. Costin Octavian Sorici.

ProiectulINTREPID-HEI are drept principal obiectiv îmbunătățirea condițiilor pentru start-up-uri și spin-off-uri și a obținut o finanțare de aproximativ 1,2 milioane de Euro, din partea Uniunii Europene prin EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education.

Proiectul este realizat în cadrul unui consorţiu din care, alături de Universitatea Ovidius din Constanța, fac parte: Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (Regensburg, Germania, lider de proiect), Universitatea Clermont Auvergne/Clermont Auvergne Innovation (Clermont-Ferrand, Franța), Universitatea de Științe Aplicate VIVES (Kortrijk, Belgia), Høgskulen på Vestlandet (Bergen, Norvegia) și Škoda Auto Vysoká Škola (Mladá Boleslav, Cehia), precum și compania Iceberg Data Intelligence (București, România).