Fotograful suedez Paul Hansen a câştigat trofeul World Press Photo of the Year din 2013 cu o fotografie care prezintă un grup de bărbaţi transportând cadavrele a doi copii pe străzile din Gaza, au anunţat, vineri, la Amsterdam, organizatorii acestui prestigios concurs de foto-jurnalism. Fotografia realizată de Paul Hansen, publicată în cotidianul suedez ”Dagens Nyheter”, a fost realizată pe 20 noiembrie 2012, pe străzile din provincia Gaza. Ea prezintă un grup de bărbaţi care transportă spre o moschee, în cadrul unei ceremonii funerare, cadavrele înfăşurate în pânză albă a doi copii, nepotul şi nepoata bărbaţilor din acel grup, ucişi la vârstele de 2 ani, respectiv 3 ani, în urma distrugerii casei lor de un proiectil israelian. Tatăl celor doi copii, Fouad, a fost şi el ucis, în timp ce mama lor a fost rănită grav şi internată la secţia de terapie intensivă. Pentru această ediţie a concursului World Press Photo of the Year, peste 103.000 de fotografii au fost supuse atenţiei juriului alcătuit din 19 profesionişti din domeniul foto-jurnalismului şi al fotografiei documentare. Juriul a acordat premii în 18 categorii unui număr de 54 de fotografi din 32 de ţări, selecţionaţi dintr-un total de 5.666 de fotografi finalişti înscrişi în concurs, provenind din 124 de ţări.

Marele câştigător, Paul Hansen, va primi un cec de 10.000 de euro şi un aparat de fotografiat performant, în cadrul unei ceremonii de înmânare a premiilor ce va avea loc în luna aprilie, la Amsterdam. În 2012, fotograful spaniol Samuel Aranda a câştigat World Press Photo Award, pentru o fotografie realizată în Yemen, ce prezintă o femeie care poartă vălul integral islamic, ţinând în braţe o rudă rănită.