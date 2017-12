World Vision, sprijin real pentru copiii cu dizabilităţi

Peste 300 de copii şi tineri cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din judeţele Cluj, Vâlcea, Dolj şi Constanţa, beneficiari direcţi ai terapiilor zilnice de recuperare, ai activităţilor de socializare şi de terapie ocupaţională, ai sesiunilor de orientare vocaţională sau ai cursurilor de formare profesională, de orientare şi consiliere în căutarea unui loc de muncă, acesta ar fi bilanţul la finalul primului an de desfăşurare a proiectului „Centru multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunea Nord-Vest, Sud - Est şi Sud-Vest Oltenia”, lansat de Fundaţia World Vision România şi finanţat de UE. Aceasta se traduce în acces îmbunătăţit la educaţie şi pe piaţa muncii şi o viaţă mai bună pentru familiile celor 300 de beneficiari. Acestora li se adaugă cei peste 1.000 de părinţi şi reprezentanţi ai structurilor decizionale locale şi centrale, care au primit informaţii cu privire la drepturile copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, în cadrul celor 6 campanii de informare, educare şi conştientizare desfăşurate în proiect. În plus, 75 de tineri au participat la taberele educaţionale şi 120 de copii cu dizabilităţi împreuna cu unul dintre părinţi (ca însoţitor) la taberele de recuperare organizate în cadrul proiectului. „Dorinţa noastră cea mai mare a fost să aducem la nivelul comunităţilor, în special al celor rurale, aceste servicii de recuperare, reabilitare şi sprijinire a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi. Am primit şi continuăm să primim cereri de înscriere în acest proiect iar acest lucru dovedeşte nevoia acută de servicii specializate pentru copiii şi tinerii cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale, la nivelul comunităţii. La finalul primului an de proiect putem spune că obiectivele noastre au fost atinse şi, în unele cazuri chiar depăşite”, a declarat managerul de proiect, Beatrice Ciubotaru.