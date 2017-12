Wow! Ce generație de mediciniști urmează!

07:41:28 / 24 Iulie 2015

Urmeaza pe dracu!

Sistemul de invatamant medical de la noi din tara este sub orice critica. S-au inscris multi avand in cap promisiunea ca vor profesa afara pe bani buni... Vor avea o mare surpriza cand vor afla realitatea: La noi se invata o medicina foarte grea, invechita si cu accent pe detalii redundante absolut inutile. Afara se cam face performanta cu foarte mult accent pe detliile legate de specialitate. Se cauta medici cu foarte multa experienta, ce s-au dezvoltat profesional pe cont propriu nu din sistemul romanesc de invatamant. Examenele de admitere se dau grila dupa grilele create de fiecare facultate in parte. Cei care fac meditatie cu "generatorii" grilelor au sanse maxime sa ia punctaj maxim. Foarte multi invata grile pe de rost dar nu inteleg de fapt materia. Foarte grav este ca si rezidentiatul se da dupa acelasi sistem. Tot ce trebuie sa faci este sa inveti pe de rost cateva mii de grile ale caror raspunsuri sunt deja data. Nu are importanta cata medicina cunosti sau cat de bun/a esti sa o profesezi.