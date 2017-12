Fostul membru al grupului Fugees, Wyclef Jean ar putea candida la preşedinţia statului Haiti, se afirmă într-un comunicat emis de familia artistului. După ce actualul preşedinte haitian, Rene Preval, l-a desemnat pe Wyclef Jean, în 2007, ambasador onorific al acestui stat din Caraibe, în presa internaţională au apărut numeroase speculaţii despre înscrierea artistului în cursa pentru alegerile prezidenţiale din 2010. Într-un e-mail adresat mai multor reporteri, familia cântăreţului afirmă că angajamentul lui Wyclef Jean pentru ţara lui natală şi pentru locurile în care a copilărit este nemărginit, iar el va fi întotdeauna cel mai mare suporter al insulei, indiferent dacă va face parte sau nu din viitorul Guvern. ”Dacă va lua această decizie, presa va fi anunţată imediat”, se afirmă în acelaşi comunicat. Preşedintele haitian, Rene Preval, nu se va prezenta la aceste alegeri, el nemaiavând dreptul de a candida pentru un nou mandat prezidenţial.

Wyclef Jean, în vârstă de 37 de ani, s-a născut într-o suburbie a capitalei Port-au-Prince, însă a părăsit Haiti, considerat cel mai sărac stat din emisfera nordică şi a crescut în cartierul Brooklyn din New York. Însă pentru a se putea înscrie în cursa pentru preşedinţie, Wyclef Jean va trebui să dovedească faptul că a locuit în Haiti în ultimii cinci ani, că deţine o proprietate în această ţară şi că nu a fost cetăţean al altui stat. Muzicianul şi-a anunţat recent intenţia de a se implica în viitoarele alegeri din 28 noiembrie, însă nu neapărat în postura de candidat. ”Dacă am intenţii politice? În acest moment, nu. Însă am înfiinţat o asociaţia Face a Face, Face to Face. Vrem să încurajăm populaţia tânără să meargă la vot”, a declarat Wyclef Jean. Cântăreţul a fost implicat în ultimii ani în numeroase campanii de strângere de fonduri pentru asociaţia umanitară pe care a înfiinţat-o, Yele Haiti Foundation. Această fundaţie a fost puternic criticată în ultimele luni, din cauza unor nereguli financiare comise de conducerea ei, după seismul din 12 ianuarie care a devastat Haiti. Presa a aflat că fundaţia i-a plătit lui Wyclef Jean anumite sume pentru ca el să cânte în cadrul unor evenimente de caritate şi a cumpărat spaţiu publicitar la câteva posturi de televiziune la care muzicianul este co-acţionar. După apariţia în presă a acestor informaţii, fundaţia a angajat imediat o altă firmă de contabilitate.

Wyclef Jean, care a declarat că a votat pentru Rene Preval în 2006, nu va avea deloc un drum uşor în calitate de candidat la preşedinţie, alegătorii din Haiti fiind de regulă foarte greu de satisfăcut şi apelând adeseori la violenţă. Câteva zeci de candidaţi se vor înscrie în cursa prezidenţială până la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, pe data de 7 august. Oponenţii lui Rene Preval au ameninţat deja că vor bloca organizarea scrutinului din 28 noiembrie, dacă nu va înlocui actualul Consiliu Electoral, aprobat de preşedinte. Oricine va ieşi câştigător la scrutinul din noiembrie va avea sarcina uriaşă de a reconstrui o ţară devastată de cutremurul din luna ianuarie. Haiti nu mai are o economie funcţională de câteva decenii, iar preşedinţii acestui stat arareori au reuşit să îşi ducă la termen mandatul de cinci ani, fiind de cele mai multe ori obligaţi să renunţe la funcţia prezidenţială sau asasinaţi.