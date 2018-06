Xavier Pascual nu mai este selecţionerul naţionalei României de handbal masculin

După încheierea meciului România - Macedonia, scor 26-25, din manşa retur a barajului pentru turneul final al Campionatului Mondial din 2019, Federația Română de Handbal și selecționerul Xavier Pascual au încheiat pe cale amiabilă colaborarea.

„Mulțumesc tuturor pentru că m-au făcut uneori să mă simt român. Din păcate noul contract cu Barcelona nu îmi mai permite să continui pe ambele fronturi. Este o despărțire foarte dificilă pentru mine”, a declarat Xavier Pascual.

„Vreau să îi mulțumesc pentru tot ce a făcut în acești doi ani și în același timp să îi spun că lucrurile pe care le lasă în urmă sunt foarte valoroase și vom ține cont de ele în viitorul apropiat”, a spus președintele FRH, Alexandru Dedu.

În urma anunțării deciziei de miercuri seară, Xavier Pascual a dorit să transmită un mesaj tuturor fanilor handbalului românesc. Iată în continuare declarația completă a antrenorului spaniol:

„Bună tuturor,

De acum câteva luni am luat decizia de a renunța la echipa națională din diferite motive, dar cel mai important, la reînnoirea contractului cu echipa de club, FC Barcelona a pus condiția să renunț la această dublă funcție, antrenor de club și selecționer.

Această condiție putea fi impusă de către club încă de la început și aș dori înainte de toate să Mulțumesc clubului pentru că mi-a permis să preiau Echipa Națională a României.

Această decizie a fost cunoscută doar de cei foarte apropiați mie, asta pentru a nu afecta buna desfășurare a activității echipei, sau cel puțin aceasta a fost intenția mea.

Dacă cineva dintre voi se simte ofensat, îmi cer mii de scuze, dar așa am procedat mereu, am dorit pentru echipa mea tot ce a fost mai bun.

Vreau să Mulțumesc tuturor acelor pe care-i consider prietenii mei români: antrenori, conducători, arbitri, cei care lucrează la Federația Română de Handbal, care m-au ajutat enorm în această perioadă, cu care uneori m-am certat exprimându-mi nemulțumirea. Vouă vă cer scuze pentru că știți că uneori sunt impulsiv în astfel de momente.

Sper că nu v-am dezamăgit și să știți de acum înainte, casa mea este și casa voastră.

Mulțumesc fanilor care m-au sprijinit din prima clipă de când am ajuns, atunci când am fost prezent în România sau în alte țări unde am mers cu echipa, la fel și în Barcelona.

M-ați făcut să mă simt român la fel ca toți ceilalți și să îndrăgesc această țară, care acum, dacă-mi permiteți, o consider și țara mea.

Când am preluat această echipă națională multă lume nu a înțeles, dar pentru mine era o provocare și în tot acest timp am avut multe de învățat. Ca peste tot, am întâlnit lucruri bune și mai puțin bune, însă vă pot spune un singur lucru, cele pozitive depășesc de departe cele mai puțin bune.

Mulțumesc pentru încrederea acordată, atât președintelui Alexandru Dedu, cât și Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal.

Un loc aparte în sufletul meu îl au JUCĂTORII, pentru care am doar cuvinte de laudă, deoarece sacrificiul și dăruirea lor au fost maxime atunci când au venit la lotul național, de acest lucru nu se poate îndoi nimeni vreodată. VĂ MULȚUMESC DIN SUFLET și așa cum v-am mai spus: „aveți încredere și aripile vă vor crește”. A fost o onoare pentru mine să lucrez cu voi.

Acum câteva luni au existat oameni care și-au dat cu părerea despre mine fără să mă cunoască, nici ca antrenor sau mai mult decât atât, ca om. Pe mulți dintre ei nu am avut plăcerea să îi cunosc personal, dar îmi imaginez că în campania electorală se spun lucruri care nu au nimic de-a face cu realitatea. Acestora le doresc tot binele din lume, deoarece și ei fac parte din handbalul românesc.

În final Mulțumesc, Alex, pentru șansa pe care mi-ai dat-o să învăț și să cunosc multe lucruri aici în România și să știi că voi fi mereu alături pentru orice este nevoie.

A fost o mândrie și o onoare pentru mine să pot antrena Echipa Națională masculină a României.

Vă mulțumesc tuturor și un sincer PE CURÂND!

Hai, România!”

XAVIER PASCUAL