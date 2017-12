Xonia a făcut „Ping Pong” cu internauţii

Noul single lansat, recent, de Xonia, „Ping Pong”, a strâns peste 90.000 de vizualizări, în 24 de ore de la postarea sa pe internet. Reinventarea muzicală şi schimbarea look-ului se pare că i-au adus frumoasei artiste un plus de imagine considerabil. Piesa lucrată de Xonia, împreună cu iubitul şi producătorul ei, F. Charm, are influenţe reggae, iar odată cu schimbarea stilului muzical, blonda a adoptat şi un nou look, imaginea ei fiind complet schimbată, de la fată cuminte la hipsteriţă în ţinută urban-chic.

„Mă bucur mereu să ştiu că muzica mea ajunge la oameni şi mă bucur şi mai mult să ştiu că este apreciată! Fiecare piesă pe care o fac este extrem de importantă pentru mine, iar „Ping Pong” este un caz şi mai special, deoarece este un produs ce pleacă direct din studioul pe care eu şi F Charm îl avem, Hype On Production!”, a declarat Xonia. În prezent, artista pregăteşte intens o nouă formulă de show, cu dansatori, la care munceşte de mai bine de două luni.