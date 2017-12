Xonia revine cu „Take My Breath Away”

Frumoasa cântăreaţă Xonia a lansat recent noul ei single, intitulat „Take My Breath Away”. Piesa a fost postată pe contul de YouTube al casei de discuri Red Clover Media şi după numai de 24 de ore, a adunat 10.000 de vizualizări, anunţându-se a fi încă de pe acum unul dintre hiturile verii. Melodia a fost produsă de F.Charm, care a colaborat cu Xonia la linia melodică. Cei doi au mai avut ocazia să lucreze împreună la piesele „Why” şi „Copacabana”, alte două single-uri lansate de Xonia, în 2011.

„Consider că single-ul „Take My Breath Away” reprezintă maturizarea mea muzicală. În ultimul an, au avut loc o mulţime de schimbări în viaţa mea şi sper din tot sufletul ca noua imagine şi noul sound să fie acceptate de ascultătorii mei care m-au susţinut până acum. În acest an, vreau să mă cunoaşteţi mai bine şi să împărtăşesc cu voi ceea ce iubesc să fac: să cânt, să fiu pe scenă, să compun şi… să vă iau respiraţia!”, este mesajul pe care Xonia îl transmite fanilor, cu ocazia lansării noului single.