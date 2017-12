Trupa rock „X-plod\", formată din copii cu vîrste cuprinse între 10 şi 15 ani, va reprezenta România la Wacken Open Air (W:O:A) din Germania, unul dintre cele mai cunoscut festivaluri de rock din Europa şi cel mai mare în aer liber din lume, care va avea loc în perioada 30 iulie-1 august. X-plod a cîştigat, pe 13 iunie, finala naţională a Metal-Battle România, care s-a desfăşurat în cadrul Festivalului Rockin\' Transilvania de la Sibiu. Cele şapte trupe finaliste au fost selectate din 23 de formaţii de către un juriu german, reprezentanţi ai organizatorilor de la Wacken. În finală, X-plod s-a „bătut” de la egal la egal cu formaţii de adulţi cunoscute scenelor şi festivalurilor româneşti, precum Thunderstorm, L.O.S.T., R.U.S.T., Betrayer, Fortuneteller şi Spectral. Juriul mixt, româno-germano-maghiar, i-a desemnat pe copiii de la X-plod, cu maximum de puncte, drept trupa ce va reprezenta România la Wacken Open Air, în Germania.

Este pentru prima oară cînd o trupă românească intră în celebra competiţie de la Wacken, Metal Battle şi pentru pentru prima oară în istoria festivalului cînd o trupă de copii va urca pe prestigioasa scenă rock, în faţa a 85.000 de spectatori. Trupa X-plod este formată din Andrei Comaroni (vocal, chitară ritm) în vîrstă de 11 ani, Cristian Comaroni (chitară lead) -15 ani, Mihai Cerbu (bass) - 15 ani şi Mihai „Bubu\" Cernea (tobe), în vîrstă de 15 ani, fiul Crinei Mardare. X-plod a fost formată în iunie 2006, membrii fondatori fiind fraţii Comaroni. În 2007, s-au alăturat trupei „Bubu\" Cernea, considerat cel mai bun toboşar la categoria sa de vîrstă şi Mihai Cerbu, un foarte bun basist. În vara acestui an, trupa îşi va lansa primul album, care va conţine piese compuse de membrii formaţiei.

X-plod va concura în cadrul festivalului alături de 20 de trupe de adulţi din întreaga lume. Copiii rockeri sînt decişi să urce pe podiumul de la Wacken. Ei au început repetiţiile încă din această săptămînă, sub supravegherea Crinei Mardare şi a lui Mişu Cernea, cei doi dorindu-şi să-i aducă la maximum de performanţă pînă la data competiţiei. Celelalte 20 de trupe formate din adulţi cu care X-plod va concura sînt din Austria, Belgia, Brazilia, China, Croaţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Israel, Italia, Lituania, Luxemburg, Mexic, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania şi Elveţia.

Metal Battle este un concurs fondat în 2004, în cadrul W:O:A, pentru a promova viitoarele generaţii ale muzicienilor heavy metal şi rock. W:O:A are loc anual, începînd din 1990, în Wacken, un orăşel din landul german Schleswig Holstein. Festivalul atrage toate tipurile de fani ai muzicii metal - black metal, death metal, power metal, gothic metal şi folk metal - din toată lumea. Din 1998 a devenit cel mai important festival din calendarul european de metal şi include, anual, peste 70 de trupe din Europa, America de Nord şi Australia. W:O:A are loc de obicei la începutul lui august şi durează trei zile, în care spectatorii campează pe cîteva locuri special amenajate în jurul ariei în care se desfăşoară festivalul. Trupele participante cîntă pe patru scene separate.

Ediţia din 2009 a atins un record în ceea ce priveşte vînzările de bilete, acestea fiind epuizate încă din decembrie 2008. Cele peste 70.000 de bilete s-au vîndut cu 200 de zile înaintea începerii festivalului. Printre trupele confirmate pentru ediţia de anul acesta se numără Motörhead, Napalm Death, 5th Avenue, Airbourne, Amon Amarth, Anthrax, Bring Me the Horizon, Bullet for My Valentine, The Fading, Heaven and Hell, Heaven Shall Burn, In Extremo, In Flames, Machine Head, Mägo de Oz, Rage, Walls of Jericho.