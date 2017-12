În zilele de 20 şi 21 mai se va desfăşura primul eveniment tematic de mare amploare din România, sub titulatura „Xteria - The Legend of Dreams Festival”. Acesta va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti şi va reuni nume importante ale scenei pop-dance şi electro româneşti şi internaţionale. Un eveniment tematic nu este doar un concert, ci un concept în cadrul unui concert: publicul nu este doar martor al evenimentului, ci devine un personaj important. Astfel, primul eveniment de acest gen în România şi-a ales ca bază a conceptului binele şi răul, ziua şi noaptea, iar spectatorii sunt invitaţi să vină la concert îmbrăcaţi în alb sau negru şi să păşească într-o lume de vis.

În prima zi, pe 20 mai, în deschidere, de la ora 22.00, va avea loc recitalul Xoniei. Solistă australiancă de origine română, ea s-a lansat, în 2009, cu o piesă semnată Deepcentral, „Someone to Love You”, marcând începutul unei colaborări de lungă durată. Anul trecut, piesa semnată de acelaşi cuplu de producători, „My Beautiful One”, a ajuns în topul celor mai ascultate piese româneşti ale anului.

Tot pe 20 mai, aflată în turneul de promovare a celui mai nou album al său şi pentru prima dată în România, Kate Ryan va încheia seara cu un show. Solista câştigătoare a premiului „Cel mai bun cântăreţ belgian” a dobândit recunoaştere internaţională cu „Desenchantee”, un cover după piesa cu acelaşi nume a lui Milene Farmer. Primul său album, „Different”, a primit „Discul de Aur”. În 2008 primeşte „World Music Award” pentru „Cel mai bine vândut artist belgian”. Al doilea album al artistei, „Free”, este multiplu premiat cu platină în Spania. Cele mai cunoscute hit-uri ale sale sunt “Voyage, voyage” şi “Ella, elle l’a”.

Nume importante ale scenei electro vor mixa până la răsăritul soarelui, în cea de-a doua seară. Dash Berlin (numărul 12 în The DJ List şi 15, la DJ Mag) şi Paul Mendez (numărul 19 la The DJ List) vor fi senzaţia serii. Alături de ei, vor mixa italienii de la Phunk Investigation şi românii de la Snatt &Vix. Dash Berlin a fost descoperit în 2007, de Armin Van Buuren, care include piesa acestuia, „Till the Sky Falls Down” pe albumul „Universal Religion”. Piesa devine un adevărat imn trance al anului. Au urmat alte succese, ca „Man on the Run”, care a primit titlul de „Cea mai bună piesă trance” în 2009, iar 2010 îi aduce primul turneu mondial şi primul său album de mix-uri - „United Destination”. Este singurul DJ din lume care a intrat direct pe locul 15 în topul DJ Mag.

Paul Mendez este unul dintre veteranii scenei EDM de peste 18 ani. A vândut sute de mii de albume în toată lumea. Situat în Top 50 The DJ List, timp de cinci ani consecutiv, anul acesta s-a situat pe locul 19. Anul trecut a deschis show-urile DJ Tiesto (la cererea expresă a acestuia) şi David Guetta.

Phunk Investigation este un duo italian aflat în prima ligă a muzicii dance din ţara sa. Semnează hit-uri precum „Get Up, Stand Up” (no.1 în Billboard Top 100 Airplay), respectiv coloana sonoră a spotului „Miu Miu”, regizat de Madonna.

Snatt&Vix este cel mai important duo trance din România. Piesele grupului se regăsesc pe multe dintre compilaţiile lansate de celebrul label Armada al lui Armin Van Buuren. Au făcut warm-up pentru Ferry Corsten, în 2009 şi pentru Paul Van Dyk, în 2010.

Biletele la acest festival au următoarele preţuri: 50 lei, până la sfârşitul lunii martie, 60 lei, până pe 20 mai şi 75 lei, în ziua evenimentului. Tichetele se pot achiziţiona, începând din 21 martie, din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cartureşti sau online, pe www.eventim.ro.