Xzibit va concerta în România

Renumitul rapper american Xzibit, cunoscut pentru piesele sale devenite hituri internaţionale ca „What’s the Difference” sau „What U See Is What U Get”, dar şi pentru emisiunea de succes „Pimp My Ride”, va susţine pentru prima dată un concert în România, într-un cunoscut club din capitală, pe data de 15 mai, începînd cu ora 23.00. Preţul unui bilet pentru acest concert este de 50 de lei.

Cîntăreţul, pe numele lui real Alvin Nathaniel Joiner, şi-a început cariera muzicală ca membru al grupului „Likwit Crew”, cu care a colaborat în anul 1995. Un an mai tîrziu, Xzibit a semnat un contract cu casa de discuri „Loud Records” şi a lansat primul său album din carieră, intitulat „At the Speed of Life”. Cel de-al doilea material discografic al rapperului, numit „40 Dayz & 40 Nightz”, a apărut pe piaţă în 1998 şi este considerat cel mai bun din întreaga sa carieră. Au urmat, la fiecare doi ani, alte albume de succes, vîndute în milioane de copii în întreaga lume: „Restless” (2000), „Man vs. Machine” (2002), „Weapons of Mass Destruction” (2004) şi „Full Circle” (2006). Xzibit este cunoscut şi pentru colaborările cu alţi rapperi celebri ca Dr. Dre, Snoop Dogg sau Eminem.