Yacht-uri de lux la Constanţa

Portul Tomis din Constanţa găzduieşte, începând de ieri şi până pe 20 iunie, cea de-a treia ediţie a târgului cu specific nautic Romanian Boat Show. Evenimentul, organizat de reprezentanţii Power Marine şi SetEvents, este unicul de acest fel din ţara noastră. La ediţia din acest an participă 25 de expozanţi care îi vor încânta pe vizitatori cu 110 ambarcaţiuni cu şi fără motor. Pe lângă ambarcaţiuni, în cadrul târgului vor fi prezentate şi accesorii pentru acestea, precum şi produse din domenii conexe. Pe durata celor cinci zile, vizitatorii vor avea ocazia de a intra în lumea unui hobby rafinat şi elegant, yachtingul/boatingul. „Nu este un număr foarte mare de participanţi, dar având în vedere condiţiile economice cu care ne confruntăm, prezenţa este satisfăcătoare. Am făcut tot posibilul ca şi în acest an să continuăm tradiţia Romanian Boat Show”, a declarat directorul Power Marine, Ionuţ Barbu. Cel mai scump exponat este reprezentat de ambarcaţiunea Princess 50, a dealerului Unicompt, care costă aproximativ 850.000 euro. Printre exponanţi se numără şi dealerul de ambarcaţiuni Neptun Yacht Romania, care este prezent, în acest an, cu patru ambarcaţiuni. „Cel mai scump model expus este Cranchi, preţul acestuia fiind de 301.103 euro, fără TVA şi alte taxe. Deşi suntem în prima zi, deja am avut vizitatori care s-au interesat de ambarcaţiunile noastre”, a declarat directorul executiv al Neptun Yacht Romania, Mirela Nurciu. Un lucru important pe care vizitatorii trebuie să îl ştie este că, pe durata târgului, se pot obţine discount-uri semnificative.