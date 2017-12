A 20-A ACHIZŢIE Grupul american Yahoo! a cumpărat platforma de comerţ electronic Lexity, aceasta fiind cea de-a 20-a achiziţie de când conducerea companiei a fost preluată de Marissa Mayer. Valoarea tranzacţiei nu a fost dezvăluită. Lexity este un start-up lansat în urmă cu patru ani, de Amit Kumar, un fost angajat al Yahoo!. Lexity este o aplicaţie software care ajută companiile mici să atragă consumatori şi să le satisfacă cerinţele. Lexity are mii de clienţi în 114 ţări. Oficialii Yahoo! au anunţat că, într-o primă fază, Lexity va continua să funcţioneze într-un mod independent. „Pe termen mediu, ne-am propus să integrăm această aplicaţie în oferta Yahoo! de servicii destinate micilor companii”, au mai spus aceştia.

Grupul Yahoo! Inc. încearcă să îşi revigoreze imaginea şi să atragă mai mulţi tineri, sub conducerea actualului director general al companiei, Marissa Mayer. Astfel, la începutul lunii iulie, Yahoo! a anunţat că a cumpărat compania Qwiki, care dezvoltă o aplicaţie ce îi ajută pe deţinătorii de smartphone să realizeze propriile filme cu ajutorul fotografiilor şi clipurilor lor. Totodată, în luna mai, Yahoo! a anunţat că va prelua Tumblr, serviciu care găzduieşte 108 milioane de bloguri, pentru 1,1 miliarde de dolari. Tranzacţia urmează să fie finalizată în a doua jumătate a lui 2013, conform unui comunicat al Yahoo! Inc. Marissa Mayer afirma, la momentul respectiv, că mizează pe faptul că Tumblr va contribui la creşterea atractivităţii Yahoo! pe piaţa publicităţii online, pe care concurează cu Google şi Facebook.

PROFIT ÎN SCĂDERE BMW, cel mai mare producător de automobile de lux la nivel mondial, a anunţat o scădere de 8,8% a profitului pentru trimestrul al doilea, determinată în principal de creşterea investiţiilor în modele noi, inclusiv primul autoturism electric dezvoltat de grup. Profitul înainte de dobânzi şi taxe a scăzut la 2,07 miliarde euro, de la 2,27 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Rezultatele grupului corespund estimărilor analiştilor. Veniturile producătorului auto german au urcat cu 1,8% în perioada analizată, la 19,6 miliarde euro, în timp ce livrările de automobile au avansat cu 6,6%. „Din cauza nivelului ridicat al cheltuielilor pentru tehnologii şi modele noi, precum şi investiţiilor în reţeaua de producţie, profitul înainte de taxe pentru anul 2013 va fi la acelaşi nivel ca anul trecut, de 7,82 miliarde euro”, a declarat directorul general al BMW, Norbert Reithofer.

BMW a prezentat, recent, modelul i3, noul Seria 4 coupe şi o nouă variantă a SUV-ului X5. Compania încearcă să-şi menţină poziţia de lider, ameninţată de Audi, parte a grupului Volkswagen, şi Mercedes-Benz, controlată de grupul Daimler, care au ca ţintă poziţia de lider până la sfârşitul acestui deceniu. Acţiunile BMW au deschis ieri, la Frankfurt, în scădere cu 3,1%, având în vedere rezultatele uşor dezamăgitoare în raport cu Volkswagen şi Daimler, care au depăşit aşteptările pieţei în trimestrul al doilea. Cu piaţa auto europeană la minimul ultimilor 20 de ani, pe fondul recesiunii economice şi măsurilor de austeritate, producătorii auto germani se bazează pe creştere în SUA şi Asia. BMW a planificat lansarea a 25 de modele noi în 2013 şi 2014, zece dintre acestea fiind complet noi, fără predecesor. Mercedes a promis 13 modele complet noi până în 2020, iar Audi vrea să dubleze numărul de SUV-uri din ofertă în acest deceniu, la şase modele.

BALON DE OXIGEN Vânzările Sony au crescut cu 13% în trimestrul încheiat la 30 iunie, la 17 miliarde de dolari, iar profitul producătorului nipon de electronice a depăşit estimările analiştilor, datorită reducerii costurilor noilor smartphone-uri lansate şi deprecierii yenului. Profitul net al Sony a fost de 35 de milioane de dolari în primul trimestru al anului fiscal 2013-2014, faţă de o pierdere de aproximativ 260 de milioane de dolari în perioada corespunzătoare din 2012. Sony şi-a majorat cu 5,3% prognoza privind veniturile pentru anul fiscal 2013-2014, anticipând noi efecte pozitive datorate deprecierii yenului, însă a redus estimările referitor la vânzările de televizoare şi camere digitale.

Compania va lansa, în acest an, consola de jocuri video PlayStation 4, sperând la creşterea profitabilităţii în contextul concurenţei dure de pe pieţele televizoarelor, smartphone-urilor şi tabletelor. Acţiunile Sony au urcat ieri, la Tokyo, cu 1,7% şi s-au dublat ca valoare de la începutul acestui an. Fondul de investiţii Third Point LLC, care controlează aproximativ 6,9% din acţiunile Sony, cere companiei să vândă până la 20% din activele în domeniul de entertainment, într-o ofertă publică iniţială, pentru a îmbunătăţi performanţele companiei şi pentru a atrage finanţare în vederea revigorării afacerilor cu electronice. Conducerea Sony a obiectat faţă de propunerea Third Point LLC şi ar putea respinge planul în scurt timp, potrivit informaţiilor apărute în presa niponă.