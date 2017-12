Yahoo revine pe profit

Veniturile companiei americane Yahoo au crescut în trimestrul al patrulea al anului trecut, pentru prima dată în ultimii patru ani, la 1,35 miliarde de dolari, în timp ce pentru întregul an au stagnat la 4,98 miliarde de dolari. Lichidităţile companiei au urcat de peste două ori, anul trecut, de la 2,5 miliarde de dolari la şase miliarde de dolari. Excluzând transferurile către parteneri, Yahoo a consemnat venituri de 4,68 miliarde de dolari pentru anul trecut, în urcare cu aproape 7% faţă de 4,38 miliarde de dolari în anul precedent. Estimările companiei privind rezultatele pentru primele trei luni ale acestui an se situează, însă, uşor sub nivelul anticipat de piaţă. Compania vizează venituri excluzând costurile cu partenerii de 1,07-1,1 miliarde de dolari, sub estimările analiştilor de pe Wall Street, de 1,12 miliarde de dolari.

Profitul net pentru anul trecut s-a situat la aproape patru miliarde de dolari, comparativ cu un miliard de dolari în anul anterior, rezultatul fiind influenţat puternic de vânzarea unei participaţii la compania chineză Alibaba. Pentru trimestrul al patrulea, veniturile au avansat cu circa 2%, de la 1,32 miliarde de dolari în anul anterior la 1,35 miliarde de dolari. ”În 2012, Yahoo a înregistrat o creştere a veniturilor pentru prima dată în patru ani, cu un avans de 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, a declarat directorul executiv, Marissa Mayer. Trimestrul al patrulea este primul trimestru întreg pe parcursul căruia aceasta s-a aflat la conducerea companiei. Excluzând costurile cu site-urile partenere, veniturile au crescut cu 4,4%, la 1,22 miliarde de dolari. Profitul net a coborât de la 295,6 milioane de dolari în ultimele trei luni din 2011 la 272,3 milioane de dolari, 23 de cenţi pe acţiune, în aceeaşi perioadă a anului trecut. ”The Wall Street Journal” anticipa ca Yahoo să raporteze profit de 28 de cenţi pe acţiune şi venituri de 1,21 miliarde de dolari.