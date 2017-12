Yanni, posibil concert în România

Unul dintre cei mai apreciaţi muzicieni ai lumii, Yiannis Hrysomallis (Yanni) este posibil să concerteze, în luna septembrie, în Capitală. Agenţia „Vreau Bilet” se află în discuţii cu managementul artistului grec pentru un posibil concert. Cu un talent extraordinar pe care şi l-a dezvoltat autodidact, şi-a început cariera după ce şi-a luat diploma în psihologie de la University of Minnesota. În 1992, albumul său „Dare to Dream” îi aducea prima nominalizare la Grammy, anul următor fiind nominalizat şi pentru „In My Time”. În cei peste 27 de ani de activitate muzicală, Yanni a adunat nu mai puţin de 35 de albume de platină şi aur, reuşind să vândă peste 20 de milioane de albume la nivel mondial. În acest moment , artistul se află în turneul „Truth of Touch”, început în luna februarie a acestui an.

Referitor la posibilul concert de la Bucureşti, Pepino Popescu, organizatorul evenimentului a declarat: „Dacă discuţiile se concretizează, artistul ar urma să concerteze în capitală în luna septembrie într-o locaţie care va fi stabilită într-un timp foarte scurt. Spectacolul face parte din cadrul turneului Truth of Touch, itinerariu muzical ce se va desfăşura în Mexic, Panama, SUA, Canada, China, Europa şi America de Sud şi care va include şi România“.