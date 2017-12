Yasser Romero, al doilea cubanez din istoria CVM Tomis

La antrenamentul de aseară al CVM Tomis au luat parte şi cele trei noi achiziţii ale grupării constănţene, sârbii Dragan Svetozarevic şi Jovan Sajnberger şi cubanezul Yasser Romero. Cei trei s-au integrat în programul de pregătire al echipei, ei urmând să se antreneze şi mâine, când ceilalţi componenţi ai lotului vor fi liberi.

Cubanezul Yasser Romero Mayeta s-a născut la Havana, pe 5 august 1979, şi are 1,93 m înălţime. A fost membru al echipei naţionale de juniori a Cubei, apoi a celei de seniori, între 1997 şi 2001. Cu naţionala de seniori a câştigat Liga Mondială în 1998, clasându-se pe locul secund în 1999. Alte performanţe de vârf: aur la Jocurile Panamericane în 1999; medalie de aur în Norceca Cup, bronz în Cup America şi locul 5 la Jocurile Olimpice de la Sydney, toate în 2000; aur în Cupa Campionilor din Japonia şi argint în Norceca Cup, în 2001. În decembrie 2001, la un turneu organizat în Belgia, Romero şi alţi cinci coechipieri, Ihosvany Hernandez, Angel Dennis, Leonell Marshall, Ramon Gato şi Jorge Luis Hernandez, au părăsit echipa naţională şi Cuba, alegând să trăiască liberi. După ce i-a expirat suspendarea, cubanezul a revenit în campionatul italian, unde, cu acceptul federaţiei cubaneze, jucase şi în 1999, pentru echipa Lecce. În Peninsulă, Romero a mai jucat la Coprasystel Ventaglio Piacenza (A1, 2002-2004), Videx Royal Pat Grottazzolina (A2, 2004-2005), Carige Copra Genova (A2, 2005-2006) şi M. Roma Volley (A1, 2006-2008), trecându-şi în palmares Cupa CEV cu Roma, argintul în Cupa CEV şi în campionat cu Piacenza şi două finale pierdute în Cupa Italiei, cu Genova şi Roma. În sezonul 2008-2009 a jucat volei pe plajă în Porto Rico, iar în turul actualei ediţii de campionat a evoluat în prima ligă din Turcia, la Tokat Plevne Belediye, de unde a plecat pentru că nu a mai fost plătit, la fel ca şi maghiarul Szabolcs Szalai. „Pentru mine, să vin la Constanţa este cea mai bună variantă în acest moment, ţinând cont de problemele financiare pe care le avea clubul din Turcia. Am acceptat imediat propunerea, pentru că ştiu bine performanţele clubului din Constanţa, care este unul profesionist, după cum mi-a povestit şi Ihosvany (n.r. - Hernandez, celălalt cubanez al Tomisului). Datorită lui sunt acum aici!”, a declarat Romero la primul antrenament efectuat sub comanda lui Stelio De Rocco.