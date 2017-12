Yoko Ono premiază Pussy Riot

Yoko Ono, văduva lui John Lennon, va decerna astăzi, la New York, un premiu pentru pace, Bursa LennonOno, celor trei membre ale grupului Pussy Riot aflate în prezent într-o închisoare din Rusia. Premiul va fi înmânat lui Piotr Verzilov, soţul Nadiei Tolokonnikova, una dintre cele trei tinere din grupul punk Pussy Riot condamnate în luna august pentru huliganism şi incitare la ură religioasă, a anunţat organizaţia Amnesty International. Ceremonia de la New York are loc cu 10 zile înainte de debutul procesului în apel iniţiat de tinerele muziciene, condamnate pentru că au organizat o rugăciune punk anti-Putin, într-o catedrală rusă. Procesul va începe pe 1 octombrie, la Moscova. ”Mulţumesc grupului Pussy Riot pentru acţiunea lor de a obţine libertatea de exprimare pentru toate femeile”, a declarat Yoko Ono. Ea va fi însoţită pe scenă, pentru ceremonia de înmânare a premiului, de Suzanne Nossel, directoarea filialei americane a organizaţiei Amnesty International.

Bursa LennonOno pentru pace a fost înfiinţată de Yoko Ono în 2002, în memoria soţului ei, un cunoscut activist pentru drepturile omului. Premiul este atribuit din doi în doi ani, unor persoane care militează pentru pacea mondială.