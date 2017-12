Yoko Ono stăpîneşte arta cenzurii

Premiera documentarului "Three Days in the Life", despre viaţa lui John Lennon, a fost anulată după ce avocaţii văduvei sale, Yoko Ono, au avertizat că producătorii filmului nu au primit acceptul acesteia de a prezenta documentarul public. Documentarul a fost prezentat în premieră marţi noapte la Berwick Academy, o instituţie particulară de învăţămînt din Maine.

Ray Thomas, producătorul executiv al acestui documentar a folosit imaginile brute, filmate cu diverse ocazii la reşedinţa lui John Lennon din New York, şi le-a transformat într-un documentar de două ore cu privire la momentele de schimbare din cariera starului britanic. Majoritatea acestor imagini au fost filmate de fostul soţ al lui Yoko Ono, Tony Cox, într-o perioadă de trei zile, în luna februarie a anului 1970, cu doar două luni înainte de mult mediatizată despărţire a formaţiei The Beatles. În aceste imagini filmate, John Lennon poate fi văzut în timp ce îşi compunea muzica sau plimbîndu-se pe proprietatea sa şi repetînd piesa "Instant Karma" pentru a o prezenta în premieră la o emisiune a postului de televiziune BBC.