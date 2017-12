You Tube a ajuns la peste un miliard de fluxuri video pe zi, eveniment marcat şi printr-o schimbare de logo, potivit unui material publicat de Chad Hurley, CEO şi co-fondator al platformei, pe blogul companiei. În urmă cu trei ani, cînd Google a achiziţionat platforma, You Tube oferea circa o sută de milioane de fluxuri video pe zi. “Astăzi sînt mîndru să spun că oferim peste un miliard de vizionări pe zi pe YouTube. Acesta este un moment extraordinar în scurta noastră istorie. Imediat ce am primit cereri pentru conţinuturi mai lungi, am început să publicăm pe site emisiuni şi filme”, menţionează Chad Hurley. “În prezent, sînt mai multe modalităţi noi de consumare a conţinuturilor ca niciodată şi mulţi dintre voi doriţi să vă transformaţi hobby-urile în afaceri reale. Lucrăm foarte mult pentru a ţine pasul cu tehnologia şi pentru a vă aduce ceea ce aşteptaţi din partea celei mai mari paltforme video - o calitate mai bună, mai multe opţiuni şi instrumente eficiente pentru utilizatori şi advertiseri”, a mai precizat Chad Hurley, adresîndu-se direct utilizatorilor site-ului. Pentru a marca evenimentul, alături de logo-ul site-ului mai apare şi inscripţia ”1BN”.