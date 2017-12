YouTube lansează un festival de scurtmetraje

Site-ul YouTube a anunţat că va lansa în acest an Your Film Festival, un festival de scurtmetraje, din care vor fi alese zece producţii ce vor fi proiectate la Festivalul de Film de la Veneţia, aul acesta. Înscrierile pentru Your Film Festival vor putea fi făcute în perioada 2 februarie - 31 martie. Filmele înscrise trebuie să aibă o durată de cel mult 15 minute. Din toate scurtmetrajele ce vor fi înscrise, reprezentanţii companiei Scott Free Productions, înfiinţată de cineaştii Ridley Scott şi Tony Scott, vor alege 50 de pelicule semifinaliste.

În etapa următoare, YouTube va lansa Your Film Festival, al cărui site va permite vizitatorilor să voteze peliculele preferate. Cele zece filme finaliste vor ajunge apoi la Festivalul de Film de la Veneţia, unde vor fi proiectate, iar Ridley Scott se va afla în juriul care va alege câştigătorul. Marele premiu constă într-o subvenţie de 500.000 de dolari ce va fi utilizată de regizorul peliculei câştigătoare pentru a produce un lungmetraj în colaborare cu Scott Free Productions. Participanţii la Your Film Festival trebuie să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, iar scurtmetrajele lor trebuie să fi fost distribuite după data de 1 ianuarie 2010.

Your Film Festival reprezintă o extensie a proiectului Life in a Day, lansat anul trecut şi coprodus de Ridley Scott, în care au fost proiectate filme trimise de utilizatorii site-ului YouTube. Site-ul YouTube a lansat peste 100 de canale în colaborare cu diverşi parteneri începând din toamna anului 2011, în urma unor contracte încheiate cu scopul de a asigura extinderea şi dezvoltarea acestui site de partajare de fişiere video.