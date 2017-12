Yuanul își flexează mușchii „made in China“

Ponderea yuanului în plățile mondiale a crescut semnificativ în noiembrie, depășind dolarul canadian și dolarul australian, astfel că yuanul a devenit a cincea cea mai utilizată monedă din lume, conform unui raport al Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). După aproape un an în care s-a situat pe locul 7, ponderea yuanului în plățile mondiale a atins nivelul-record de 2,17, concurând cu yenul japonez, care are o pondere de 2,69. Pe primele trei locuri rămân dolarul, euro și lira sterlină, a anunțat SWIFT. În decembrie, valoarea plăților globale în yuani a urcat cu 20,3% comparativ cu perioada similară din 2013, în timp ce anul trecut plățile au crescut cu 102%.