Ză big eşec of Băsescu

TO PIB OR NOT TO PIB În noaptea de dinaintea întâlnirii cu Băsescu, Obama n-a avut somn. „Oare ce să îl întreb? Maybe despre macroprudenţialitate? Nu, nu. Nu stăpânesc bine subiectul şi nu vreau să make un fool din mine”, mormăia liderul american şi se tot foia în pat, până când soţia l-a gonit în Biroul Oval, „să sleep pe canapea”. Dar ce să sleep, că [sarcasm] prestanţa, dicţia şi inteligenţa lui Traian [încheiem sarcasmul] tot nu-i dădeau pace lui Barack. În cele din urmă, când deja se luminase şi cântau cocoşii dintr-un tir aflat în drum spre abatorul KFC, Obama a avut o revelaţie: „Ştiu, îl întreb despre creşterea economică! Ei cresc, când alţii scad! Trebuie să ştiu cum, ca să îi închid gura lui Putin, care tot face fun de mine pe Facebook!”. „Şefu’, se pricep doar să vorbească degeaba”, i-a şoptit agentul secret de sub canapea, fapt confirmat şi de cel ascuns pe lustră, ceea ce l-a întristat un pic pe Obama, aşa că s-a decis să nu mai doarmă şi să facă nişte research. Intră pe Google şi află că România tot creşte, cu 0,1%, apoi cu 0,7%, apoi cu 0,ceva%, în linie cu greii economici ca Germania. My God, îşi spune Obama, asta este fu*king prea mult! Desigur, ce nu înţelege preşedintele american este că 0,7% din PIB-ul nostru minuscul e una, că 0,0003% din PIB-ul mamut al Germaniei e alta şi că, în vreme ce el îşi torturează sinapsele, Băsescu dansează cu lăutarii şi dă declaraţii la TV, ca să arate lumii că, în ciuda gurilor rele ale „ţigăncilor” din mass-media, în România se trăieşte bine.

AUSTERITATE SAU PROSTIE? A doua ziua, la ză White House ajunge şi Traian, supărat din cale afară că numele său nu mai e demn de cântat pe stadioane, fapt care îi constrânge pe oficialii americani să-i spună că arată bine şi că pare cât se poate de healthy. Băsescu n-are însă timp de pierdut. Şi-aşa le face un serviciu americanilor că traversează Atlanticul să-i vadă şi le permite să-şi amplaseze jucăriile anti-rachetă printre noroaie, proiecte public-private îngropate şi maidanezi. „We not have criză. We are în refacere”, spune Băsescu. „And you know de ce? Becuz we has measures de AUSTERITATE. Ba mai mult, vom intra în euro zone!”. Aici ne permitem să-l întrerupem, ca să întrebăm ce legătură există între măsuri de austeritate (reducerea birocraţiei, stimularea investiţiilor, eliminarea fiscalităţii excesive) şi strânsul curelei, practicat cu graţie în ultimii doi ani, în baza unui acord încheiat tot cu americanii. Niciuna, dar de unde să ştie Obama, că doar e nedormit (sic!).