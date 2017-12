Zahăr, drojdie, coloranţi şi apă = vin

07:05:43 / 07 Iunie 2014

Tara fara stapani

Dupa 1989 Petre Roman ne spunea ca pe timpul lui Ceausescu mancam salam cu soia . Da Petre Roman atunci mancam salam cu soia dar soia curata nu modificata genetic .Atunci salamul de vara care costa 60 lei kg (leafa era de 2000 lei ) avea gust .Acum mezelurile sunt facute cu o pasta obtinuta prin tocarea matelor, oaselor grasimii amestecate cu soia modificata.Cel mai rau este ca etichetele nu corespund cu produsul pe care il cumparam unele contin 20% soia si ne mai miram de ce copii sunt obezi-obezitatea duce la boli cornice si in final moarte prematura.Tot pe vremea lui Ceausescu acesti indivizi care au produs otrava pe care o consuma oamenii fara sa stie erau condamnati la moarte pentru ca au atentat la sanatatea populatiei. Te intrebi in Mihai Viteazu nu sunt autoritati politie ,primarie -chiar nimeni nu vedea ca acolo nu intra o un cos cu struguri,daca furau curent cred ca noaptea era lumina ca ziua -dela Enel nimeni nu s-a sesizat ca banditii furau current .Pe mine ca abonat Enelul ma verifica de 2 ori pe ani-vine o fatuca verifica sigiliul de la contor filmeaza indexul. In articol spuneti ca hotii erau vechi cunostinte ale politiei - de ce nu se da o lege ca acesti indivizi care produc bauturi-otravuri cat si celor care produc alimente- otravuri sa nu mai primeasca licente ca producatori. Raspunsul este simplu autoritatile sunt corupte ,legile sunt blande . Ceausescu intr-o luna ii trimetea in iad unde le este locul.