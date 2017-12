Zahărul alină durerea

Un studiu realizat de cercetători australieni, canadieni şi brazilieni, publicat în Archives of Disease in Childhood arată că zaharul administrat înaintea unui vaccin la bebeluşii de până la un an scade durerea. Cercetatorii au analizat datele culese de la 1.600 vaccinări ale bebeluşilor între o lună şi un an. Sugarii primeau fie o soluţie zaharată, fie apă, fie nimic. La copiii care au băut o soluţie dulce, s-a observat o scădere a indicilor durerii (expresii faciale, mişcări ale braţelor şi picioarelor, respiraţie şi bătăi cardiace accelerate), iar plânsetele au fost mai slabe şi au durat mai puţin. (A.G.)