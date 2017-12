Zahărul din sorg, un produs cu beneficii semnificative

Cercetători din Australia și China au pus la punct un proiect de fabricare a zahărului din sorg, un produs care s-a dovedit a avea semnificative beneficii sociale, economice și de mediu pentru generațiile viitoare. Proiectul, intitulat "Sorg dulce pentru zaharuri valoroase", are ca scop producerea de zahăr benefic pentru sănătate utilizând sorg dulce prin intermediul biotehnologiei. Cercetătorul dr.Wu Luguang de la Universitatea din Queensland, Australia, a declarat că proiectul a avut potențialul de a revitaliza industria zahărului, de a crește securitatea energetică, de a reduce emisiile cu efect de seră și de a îmbunătăți rezultatele în domeniul sănătații, prin reducerea cariilor dentare și a asistenței în managementul diabetului zaharat. "Zahărul sănătos, izomaltoza, are indici glicemici și de insulină mici, ceea ce înseamnă că atunci când este adăugat la produsele alimentare eliberează treptat energia pentru organism", a spus dr. Wu, precizând că "eliberarea lentă de energie ar putea avea o serie de beneficii pentru sănătate, inclusiv prevenirea debutului diabetului zaharat, reducerea cariilor dentare, îmbunătățirea activității creierului și reducerea incidenței obezității". Sorgul dulce este o plantă bogată în biomasă, adaptată la clima fierbinte semi-aridă de la tropice, care poate produce niveluri ale zahărului echivalente cu cele ale trestiei de zahăr, dar într-un interval de timp mai scurt și utilizând mai puțină apă. Proiectul de cercetare are ca scop identificarea liniilor de elită de sorg dulce, cu o producție ridicată și stabilă de zahăr și de a le dezvolta ca plante care pot fi cultivate pe o scară largă.