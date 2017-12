Zahărul din sorg, zahărul viitorului

12:00:32 / 12 Iunie 2014

Nu va obisnuiti copii sa manance dulce ca-i condamnati pe viata la probleme mari de sanatate

Zaharul este considerat un drog (conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii). Consumat zi de zi (si de multe ori in cantitati mari), pancreasul ajunge sa nu-l mai poata metaboliza. In timp vor fii afectati rinichii (pana la insuficienta renala cronica- adica ajung sa nu mai poata functiona, sa nu mai poata filtra sangele), si in al doilea rand ochii ( ajungandu-se la glaucom). Este cea mai tacuta si periculoasa boala. De asemenea in timp afecteaza gandirea, somnul, apar stari de nervozitate mari, confuzii, probleme cu memoria.