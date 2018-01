Zahărul, un combustibil mai puternic decît benzina

O echipă de cercetători din SUA a reuşit să dezvolte o metodă de a converti fructoza, zahărul responsabil de gustul dulce al merelor şi portocalelor, într-un combustibil care prin ardere poate furniza energie. De foarte mulţi ani, cercetătorii încearcă să găsească o cale de a produce carburanţi fără a mai utiliza ca materie primă petrolul. Specialiştii doresc să fabrice combustibili alternativi mai ieftini şi care să nu polueze mediul.

Echipa de cercetători din cadrul Universităţii din Wisconsin-Madison, coordonată de profesorul James Dumesic, a pus la punct un procedeu de convertire a fructozei în dimetil furan-2,5 (DMF), un combustibil lichid ce poate produce la fel de multă energie ca benzina şi cu 40% mai multă energie decît etanolul. În prezent, etanolul este singura alternativă de combustibil lichid ce poate fi produs la scară mare. Însă, etanolul are utilizare limitată. Are densitate energetică mică, se evaporă repede şi se poate contamina prin absorbţia apei din atmosferă. Etanolul necesită şi un proces de distilare intensivă pentru a separa combustibilul de apă. Dimetil furanul are un conţinut energetic mai mare, nu absoarbe apa şi este mai puţin volatil, deci mai sigur în ceea ce priveşte depozitarea. Cercetătorii susţin că fructoza poate fi obţinută direct din fructe şi plante sau din glucoză. Deşi va mai trece un timp pînă cînd acest combustibil va putea fi comercializat, procedeul poate ajuta la reducerea dependenţei de petrol în viitorul apropiat.