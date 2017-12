„Zâna“ i-a redat zâmbetul unui tulcean

Andreea Marin şi un medic stomatolog din Bucureşti au devenit eroii unui băiat de 20 de ani din Tulcea, pe nume Iulian, care acum reuşeşte să zâmbească pentru prima dată în viaţă, după ce dantura i-a fost refăcută în întregime de medic. Iulian suferă de un retard motoriu, cauzat de o febră din copilărie, fapt ce l-a împiedicat pe tânăr să aibă o viaţă normală şi o igienă orală adecvată.

Iulian i-a cerut ajutorul „Zânei” Andreea Marin, printr-un mesaj pe Facebook, la începutul acestui an, dorinţa lui cea mai mare fiind aceea de a putea zâmbi, fără jenă, la examenele de Bacalaureat. După 300 de ore de tratament, pe parcursul a patru luni, Iulian are acum o dantură impecabilă. „Apelul acestui tânăr, trimis pe pagina mea de Facebook, m-a impresionat foarte tare. Mă bucur că am găsit în doctorul Adrian Mina un profesionist dispus să investească suflet şi efort în tratarea pro bono a lui Iulian. Au fost patru luni de intervenţii grele, desfăşurate de echipa sa de medici. Satisfacţia de a-l vedea pe Iulian zâmbind este una ce greu poate fi descrisă în cuvinte. Mi-a mărturisit că noi, toată echipa, l-am făcut să plângă de fericire pentru prima dată în viaţa lui\", a declarat Andreea Marin.