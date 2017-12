Zanetti a venit cu Inter la Talent Cup

Învinsă de Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, la debutul celei de-a doua ediţii a “Talent Cup”, Inter Milano l-a avut pe bancă pe Sergio Ariel Zanetti, fratele mai mare al celebrului căpitan de la Inter Milano, Javier. În vârstă de 43 de ani, Sergio Ariel Zanetti a jucat timp de 13 sezoane în prima ligă din Argentina, adunând 468 de prezenţe la Deportivo Espanol şi Racing Club Buenos Aires, iar cariera şi-a încheiat-o în Elveţia, la AC Belinzona, unde a fost coechipier cu Cristian Ianu şi Adrian Piţ, şi FC Locarno. „Am jucat fundaş stânga, ca şi Chivu. Am avut noroc, pentru că am fost ferit de accidentări. Am evoluat în Cupa Libertadores, dar tricoul Argentinei l-am îmbrăcat la un singur turneu, în Ecuador, când aveam doar 11 ani”, a spus Sergio Zanetti, care s-a interesat unde mai joacă foştii săi coechipieri români. S-a retras în urmă cu cinci ani şi a început să antreneze la nivel de juniori, trecând pe la Pro Sesto, Monza şi Como, înainte să ajungă la Inter, unde a preluat echipa Under 17, în urma cu 12 zile. „Turneul de la Constanţa reprezintă o şansă perfectă pentru tinerii mei jucători să întâlnească echipa puternice din străinătate, cu stiluri diferite. Poate peste puţin timp, vor fi câţiva dintre ei care vor face pasul către prima echipă, dar trebuie să ştie că sunt la Inter şi să facă cinste tricoului pe care-l îmbracă. Le cer să joace bine, să fie loiali şi să dea totul pe teren. Pentru ei, dar şi pentru alţi copii care visează să ajungă fotbalişti, Hagi este un exemplu. A jucat la echipa mari, este cunoscut în toată lumea, iar faptul că a investit în această Academie este senzaţional. Ştiu că este la început, dar sunt convins că peste câţiva ani vor veni şi rezultatele”.

MÂNDRU DE JAVIER. Visul tehnicianului milanez este să lucreze împreună cu fratele său la Inter. „Nu am apucat să jucăm în aceeaşi echipă, dar poate ne împlinim visul şi lucrăm amândoi la Inter. Încă de mici, când nu aveam prea multe, am fost uniţi, iar asta ne-a ajutat să mergem înainte în viaţă. Sunt mândru că Javier este căpitanul Argentinei şi joacă la nivel înalt de atâţia ani. Meritul îi aparţine în totalitate, pentru că a muncit enorm. Şi acum, la 38 de ani, încearcă să fie primul la antrenamente, are grijă ce mănâncă, acordă mult timp odihnei. Cel mai important lucru este să ştii să fii umil, iar Javier are din plin această calitate”, a spus Sergio Ariel Zanetti, care a caraterizat jucătorii români care au trecut prin curtea lui Inter: „Chivu este un tip respectuos, serios şi valoros. Nu degeaba joacă de atâţia ani la Inter, unde nu-ţi face nimeni cadouri. Nu ştiu de ce a renunţat la naţională. Probabil că vrea să dea totul pentru echipa de club. Este greu să faci faţă pe atâtea fronturi. Decizia este pur personală. Mutu ştie că a făcut destule de greşeli şi trebuie să şi le asume. Are valoarea şi forţa ca să ducă Cesena mai sus în clasamentul Seriei A, mai ales că mai sunt câţiva jucători buni acolo, iar managerul este un tip foarte priceput. Alibec are un potenţial incredibil, dar trebuie să se maturizeze. Are calităţile necesare să devină un atacant de top, dar mai are nevoie de timp”.