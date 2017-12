Zapatero declară o avere de doar 209.206 euro

Potrivit declaraţiei publicate în Buletinul oficial spaniol, premierul socialist spaniol are o avere de doar 209.206 euro. Chiar dacă are o avere mai mică decît unii miniştri, cum ar fi cel al Ştiinţei, Cristina Garmendia care deţine 4,9 milioane de euro, Jose Rodriguez Zapatero declară un patrimoniu imobiliar de 37.258 de euro, la care se adaugă alte bunuri\" cu o valoare de 171.947 de euro. Şeful Guvernului spaniol are datorii de 80.847 de euro. Bunurile imobiliare menţionate în această declaraţie sînt evaluate în funcţie de criterii cadastrale, avînd o valoare mult mai mică decît cea de pe piaţă. Declaraţia nu precizează valoarea bunurilor pe care le deţine soţia lui Jose Rodriguez Zapatero, soprana Sonsoles Espinosa Díaz. Premierul Spaniei are un salariu anual de 92.000 de euro.

Cel mai bogat membru al Guvernului spaniol este Cristina Garmendia, devînsîndu-l pe ministrul Industriei, Miguel Sebastian, care deţine numai 1,7 milioane de euro şi pe cel de Interne, Alfredo Perez Rubalcaba cu 1,2 milioane de euro. La rîndul său, Ministrul Economiei şi Finanţelor, Elena Salgado, declară o avere de 977.000 de euro.