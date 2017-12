„Zarzavaturile olandeze”, contraatac la Băsescu

Ministrul olandez al imigraţiei şi de interne, Gerd Leers, l-a avertizat pe preşedintele român Traian Băsescu să respecte piaţa internă, în caz contrar apărând un nou motiv pentru blocarea aderării României la spaţiul Schengen. „Nu este vorba de legume, este vorba de corupţie”, a declarat Leers la reuniunea miniştrilor de Interne din UE, care a avut loc la Bruxelles, explicând opoziţia Olandei faţă de aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen. Declaraţia intervine după ce Băsescu, aflat sâmbătă la cumpărături într-un supermarket, a îndemnat populaţia să nu cumpere legume olandeze. „Trebuie să recunosc că am evitat cât am putut zarzavaturile olandeze. Am preferat să cumpăr turceşti şi spaniole, dacă tot nu sunt româneşti. Şi cred că este bine să nu cumpărăm zarzavaturi olandeze”, a spus Băsescu. Leers a subliniat marţi că Olanda vrea să vadă două rapoarte pozitive consecutive ale UE pe tema eforturilor anticorupţie depuse de România şi Bulgaria, înainte de a ridica veto-ul asupra aderării la Schengen. El a atras atenţia că Schengen nu înseamnă numai a avea echipament performant de supraveghere la graniţe şi personal, ci înseamnă şi a avea încredere în sistemul judiciar. Olanda a rămas singura ţară care se opune ferm aderării României şi Bulgariei la Schengen, după ce Finlanda şi-a nuanţat poziţia.