Zăvoranca, bătută de Pepe?

Nunta fostului soț, Pepe, cu aleasa inimii sale, Raluca Pastramă, care a avut loc în weekend, i-a trezit amintiri nu dintre cele mai plăcute Oanei Zăvoranu. Prezentă în cadrul unei emisiuni, aceasta i-a adus cântărețului, cu care a fost căsătorită vreme de șapte ani, o serie de acuzații grave. Astfel, vedeta și-a amintit că fostul său partener de viață a fost violent cu ea, lovind-o în repetate rânduri. „Nu m-am dus la o emisiune din cauza lui, pentru că m-a bătut. Eu am fost lovită de mai multe ori de Pepe. Omul este violent, este dement când e beat", a spus ea.

Mai mult, Oana a dezvăluit și faptul că solistul ar avea un copil cu o femeie din Constanţa, pe nume Suzi, o damă de companie, încă de pe vremea când erau căsătoriţi. „Pepe a făcut orgii sexuale. Am filmări cu el şi le pot arăta oricând. El mă înşela cu diverse femei. Are şi un copil cu una Suzi, damă de companie din Constanţa. Asta se întâmpla pe vremea în care eram căsătoriţi. Eu am fost o cretină şi o proastă că l-am crezut tot timpul. Presa scria despre faptul că el mă înşela, dar acasă eram atât de proastă încât el mă hipnotiza şi mă făcea să nu cred nimic. Am pierdut şi bani mulţi, că nu am vrut să îi fac rău imediat după divorţ", a mai dezvăluit Oana Zăvoranu.