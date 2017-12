Zâzanie în coaliţie

Toată isteria asta declanşată de portocalii cu scurtarea concediului maternal l-a băgat pe Emil Boc între nevoia de bani, pedelişti şi partenerii de guvernare. Suntem curioşi pe unde îşi va scoate cămaşa, pentru că nici pedeliştii nu sunt în totalitate de acord cu măsurile lui. Deputatul PDL Daniel Oajdea a criticat, ieri, intenţia Guvernului de a reduce la un an perioada de concediu pentru îngrijirea copilului, arătând că Executivul nu ar face nicio economie în 2011 prin aplicarea acestei măsuri, efectele fiind vizibile abia peste doi ani: “Ministerul Muncii spune că face economii prin reducerea acestei perioade, dar dacă se aplică ultima variantă cu reducerea la un an începând din 2011, economiile pentru 2011 ar fi zero pentru că mamele care nasc în 2011 beneficiază întreg anul de indemnizaţie, iar în 2012 s-ar face economii progresiv, deci de 50% din suma prognozată, urmând ca economiile să se realizeze integral abia în 2013”. El a arătat că e greu de înţeles care este politica Ministerului Muncii, în condiţiile în care nu se ştie care va fi starea economiei în 2013, adăugând că “se acţionează cu stângăcie”. La rândul său, Varujan Pambuccian, lider de grup al minorităţilor, a anunţat că deputaţii din grupul său vor încerca să modifice în Parlament ordonanţa de urgenţă care va reduce durata concediului maternal de la doi an la un an, un demers similar intenţionând să facă şi parlamentarii UDMR. Deputatul s-a declarat nemulţumit de modul în care Guvernul a tranşat chestiunea concediului maternal susţinând că nu a fost respectat ce s-a convenit în coaliţie.