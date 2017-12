Zbateri în PNL

Liderul PNL Iaşi, Relu Fenechiu, a declarat că Viorel Cataramă, care şi-a anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al partidului, propune ca PNL să intre la guvernare, fără ca acest lucru să însemne automat că partidul va fi şi la putere. „Una e să fii la putere şi alta să intri într-o alianţă de guvernare. Cataramă propune o alianţă de guvernare alături de PD-L, dar e posibil să nu fim la putere chiar dacă accedem la guvernare”, a spus Fenechiu. Liderul liberal a adăugat că, până în prezent, nu a existat nicio propunere instituţionalizată făcută de PD-L pentru intrarea PNL în Guvern. “Nu am fost niciodată împotriva intrării la guvernare, dar important este cum o facem. Am auzit şi eu că ni s-ar oferi printre altele Ministerul Muncii, dar ar trebui stabilit dinainte fondurile alocate acestui minister. Altfel, cei de la PD-L ne vor arăta cu degetul şi vor spune că liberalii sunt la Ministerul Muncii, din cauza lor sunt probleme sociale”, a afirmat Relu Fenechiu. Şeful PNL Iaşi a adăugat că scrisoarea sa pe care a adresat-o premierului Emil Boc şi preşedintelui Traian Băsescu a vizat tocmai ca PD-L să spună clar condiţiile în care PNL ar participa într-un eventual guvern cu democrat - liberalii, adăugând că şefii PD-L “nu doresc parteneri, ci complici la adâncirea crizei”. Liderul liberal a mai spus că Viorel Cataramă i-a fost un idol în anul 1996, când l-a cunoscut, însă între timp partidul a evoluat. Liberalul Viorel Cataramă şi-a anunţat, joi, candidatura la funcţia de preşedinte al PNL, precizând că are ca scop formarea unui guvern de dreapta, împreună cu PD-L şi cu largă susţinere parlamentară. La rândul său, vicepreşedintele PNL Norica Nicolai a declarat că vrea să popună, la Congresul partidului, înfiinţarea unei formule de Guvern din umbră, care să lucreze pe departamente şi din care să facă parte, obligatoriu, viitorii demnitari ai partidului.