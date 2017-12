Zborul MH17 a fost doborât de o rachetă Buk

Biroul olandez pentru Securitate (OVV), care a coordonat ancheta internațională în privința zborului MH17, a prezentat marți, oficial, concluziile raportului privind prăbușirea în urmă cu 15 luni a avionului Boeing 777 al Malaysia Airlines, care efectua un zbor pe ruta Amsterdam - Kuala Lumpur și care a fost doborât într-o zonă afectată de lupte între separatiștii pro-ruși și forțele guvernamentale ucrainene.În tragedie și-au pierdut viața toate cele 298 de persoane aflate la bord, două treimi dintre victime fiind olandezi. Zborul MH17, prăbușit în iulie 2014, în estul separatist al Ucrainei, a fost doborât de o rachetă sol-aer de tip Buk, lansată dintr-o zonă controlată de rebelii pro-ruși, au concluzionat anchetatorii internaționali însărcinați cu stabilirea cauzelor tragediei, citați în ediția de marți a cotidianului olandez ”Volkskrant”. Publicația, care este una de referință în Olanda, citează trei surse care au contribuit la finalizarea raportului asupra prăbușirii aeronavei.

Ucraina și SUA susțin că avionul a fost doborât de separatiști pro-ruși cu o rachetă sol-aer de tipul Buk, ce le fusese furnizată de Rusia. De cealaltă parte, Moscova respinge acuzațiile și atribuie forțelor ucrainene responsabilitatea pentru această tragedie.Potrivit surselor citate de ”Volkskrant”, raportul conține hărți care arată mai multe locuri din care ar fi putut fi lansată racheta, toate situate într-o zonă controlată de rebeli.Raportul arată care sunt cauzele prăbușirii, dar nu spune cine a apăsat pe trăgaci, element care poate fi stabilit numai de o anchetă penală. Totuși, două dintre surse susțin că elemente cuprinse în raport indică o implicare a Rusiei.”Suspectez un ajutor din partea unor militari ruși”, a declarat, pentru ”Volkskrant”, una dintre surse. ”Racheta Buk a fost în orice caz concepută și produsă în Rusia și putem porni de la principiul că rebelii nu știau să folosească singuri un astfel de dispozitiv”, a adăugat sursa citată.

UPDATE:

Avionul malaezian prăbuşit în estul Ucrainei, în iulie 2014, probabil a fost doborât de armata ucraineană, acuză experţi ruşi, argumentând că Rusia nu mai utilizează de 15 ani racheta care a vizat aeronava de pasageri. ”Rachetele de tip Buk 9M38, 9M38M, 9M38M1 nu mai sunt în utilizarea armatei ruse, dar Ucraina încă are astfel de sisteme. De 15 ani, Rusia foloseşte alte tipuri de sisteme - 9M317”, a declarat, potrivit Itar-Tass, Aleksandr Luzan, fost adjunct al comandantului Forţelor antiaeriene ruse. ”Nici miliţiile separatiste din regiunea Doneţk nu au astfel de sisteme, Rusia nu a oferit aşa ceva”, a subliniat expertul rus. Compania rusă Almaz-Antei, care produce rachetele de tip Buk, a confirmat că armata rusă nu mai are de mulţi ani astfel de sisteme antiaeriene. ”Ultimul an în care a fost fabricat un sistem Buk 98M38M1 a fost 1986. Iar după 25 de ani, astfel de sisteme sunt interzise”, a explicat directorul companiei ruse, Ian Novikov.

