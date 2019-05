Zboruri estivale Satu Mare - Constanța, cu 59 euro

TAROM redeschide, din 18 iunie, ruta estivală Satu Mare - Constanța, prețul unui zbor dus-întors pornind de la 59 euro. Cursele vor fi efectuate în zilele de marți și vineri și vor dura un pic peste o oră și jumătate. Pasagerii beneficiază de transport gratuit al bagajului de cală, în limita maximă de 23 kg, check-in gratuit și catering la bord.

Compania TAROM redeschide din 18 iunie 2019 ruta estivală Satu Mare - Constanţa, preţul unui zbor dus-întors pornind de la 59 de euro, cu toate taxele incluse, a anunţat, marţi, operatorul aerian naţional. „TAROM oferă pasagerilor săi posibilitatea de a călători spre litoralul Mării Negre cu tarife pornind de la 34 euro pentru un zbor dus Satu Mare - Constanţa, 38 euro pentru un zbor dus Constanţa - Satu Mare, respectiv de la 59 euro pentru un zbor dus-întors, cu toate taxele incluse. Redeschiderea acestei curse este rezultatul eforturilor întreprinse de către managementul companiei TAROM pentru dinamizarea reţelei de rute şi reprezintă atingerea unui alt obiectiv important ce vizează destinaţiile cu potenţial pentru pasagerii români din Transilvania şi Dobrogea“, precizează TAROM. Astfel, în intervalul 18 iunie 2019 - 20 septembrie 2019, această cursă urmează a fi efectuată în zilele de marţi şi vineri şi va avea următorul program de operare: decolare la orele 9:10 din Satu Mare şi aterizare la orele 10:50 în Constanţa şi decolare la orele 11:15 din Constanţa şi aterizare în Satu Marea la orele 12:55. În prezent, de pe Aeroportul Satu Mare, compania operează, de asemenea, zboruri directe spre Bucureşti cu un număr de zece frecvenţe săptămânale. Biletele sunt disponibile pentru vânzare şi pot fi deja achiziţionate de pe site-ul TAROM. Pasagerii zborurilor TAROM beneficiază de transport gratuit al bagajului de cală în limita maximă de 23 kg (un bagaj pentru Clasa Economy) +10 kg bagaj de mână, check-in gratuit în aeroport, la kiosk, online şi pe mobil, dar şi de catering la bord, însoţit de răcoritoare şi ceai sau cafea. Compania TAROM şi-a majorat cu 1,4% cota de piaţă în România în 2018, prin creşterea cu 40% a numărului de pasageri pe rute interne, faţă de 2017, potrivit datelor operatorului aerian naţional. TAROM şi-a crescut numărul de zboruri la peste 19.000/an şi a dezvoltat noi rute către Est, precum Odessa, Tbilisi şi Erevan, şi spre nordul Africii, la Cairo. Pentru 2018, transportatorul României a raportat vânzări mai mari cu 49,63 milioane dolari faţă de 2017 (+21%), iar veniturile totale sunt de asemenea pe plus cu 21%, ajungând la 1,41 miliarde lei. Numărul total de pasageri transportaţi de TAROM pe curse regulate, în 2018, a depăşit 2,74 milioane, în creştere cu 20% raportat la 2017. Acesta este cel mai mare număr de pasageri din ultimii zece ani. În plus, vânzările online au consemnat o creştere cu 34%, în 2018 vs 2017, la 10,34 milioane dolari.