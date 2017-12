„Zdob şi Zdub”, la Constanţa

Formaţia „Zdob şi Zdub” va concerta la Constanţa, în această seară, în clubul „Café D’Art Scena”, începînd cu ora 22.00. Trupa a fost înfiinţată în anul 1994, în Republica Moldova. Roman Iagupov (solist vocal), Mihai Gîncu (chitară-bas) şi Anatol Pugaci (tobă), trei dintre componenţii grupului, au frecventat împreună şcoala într-un mic orăşel din suburbia Chişinaului, numit Străşeni. În timpul studiilor la Colegiul de Sport din Chişinău, ei au întîlnit muzicieni care, ulterior au completat formaţia. În primăvara anului 1994, Roman Iagupov l-a întîlnit pe viitorul său producător, Igor Dinga, solistul celei mai în vogă trupe din Chişinău, numită „Cuibul”. În luna iunie a aceluiaşi an, „Zdob şi Zdub” a cîntat în deschiderea concertului formaţiei „Cuibul”, grupul atrăgînd atenţia Cercului muzical din Chişinău. În 1996 în luna iulie, grupul a participat la cel de-al doilea festival „Learn to Swim”, unde a cîntat în deschidere la concertul formaţiei alternative de talie mondială „Rage Against The Machine”.

La sfîrşitul anului 1996, în urma semnării contractului cu casa de discuri „FeeLee Records” din Rusia, trupa „Zdob şi Zdub” a înregistrat albumul de debut „Hardcore Moldovenesc”. Acest material conţine 12 piese şi este în limba rusă, cu excepţia piesei care dă numele materialului discografic. Anul 1998 a fost marcat de o activitate concertistică intensă, iar la sfîrşitul acelui an, trupa a susţinut un turneu de două săptămîni în Germania.

Pe data de 14 august 1999, trupa „Zdob si Zdub” a fost invitată la un show în Moscova, festivitatea „MTV Party”, organizată de MTV Rusia, care a avut loc în Piaţa Roşie. Împreună cu formaţiile din Rusia, „Gorky Park” şi „IFK”, trupa a deschis concertul celor de la „Red Hot Chili Peppers”. Componenţa actuală a formaţiei este: Roman Iagupov (vocal, fluier, ocarină, iorgafon şi alte instrumente populare), Mihai Gîncu (chitară bas), Pugaci Anatol (tobă), Victor Dandes (trombon, fluier), Valeriu Mazalu (trompetă) şi Igor Buzurniuc (chitară).