Zdob și Zdub cântă la Constanța

Zdob și Zdub, formația de rock alternativ din Republica Moldova, susține duminică, de la ora 20.00, un concert caritabil în clubul Fratelli din Constanța, în cadrul campaniei "Music for Autism". După seria de proiecte de succes derulate încă din 2012, această campanie își propune să strângă fonduri din vânzarea de bilete la concerte cu artiști de renume, pentru amenjarea unei săli de muzică pentru copii cu dizabilități din Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă din Constanța. Pentru concertul din Fratelli, prețul biletelor, care pot fi achiziționate la intrarea în club în seara evenimentului, este de 50 de lei. Organizatorii au anunțat și un dresscode inedit: lejer, un "hard rock modovenesc!".

Trupa înființată în 1994 se bucură de milioane de fani în toată lumea și are în palmares participarea la două ediții Eurovision, cât și participări la concerte cu formații și artiști de renume mondial, precum Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, Garbage, Fun Lovin' Criminals și Linkin Park.