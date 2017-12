Zdrobit de braţul macaralei pe care lucra

Un constănţean de 46 de ani şi-a pierdut viaţa, ieri dimineaţă, într-un tragic accident de muncă petrecut pe bulevardul Independenţei, din Eforie Sud, după ce a fost strivit de o macara înaltă de 28 de metri. Vasile Ulianov Gavriliuc, angajat al firmei Romprest Construct General Agigea, încerca să demonteze braţul macaralei, pe care lucra, acesta urmînd să fie transportat cu o maşină într-un alt cartier din Eforie Sud. Colegii muncitorului spun că, în mod normal operaţiunea era una simplă pentru un om cu o experienţă de 25 de ani în meserie, aşa cum era Vasile Ulianov Gavriliuc. Martorii tragediei spun că macaragiul s-a apucat să scoată şuruburile de susţinere ce leagă două dintre tronsoanele utilajului. În loc să se poziţioneze în lateralul colosului de oţel, victima s-a aşezat exact sub utilaj, iar o bucată din braţul macaralei s-a prăbuşit peste el şi l-a omorît pe loc. „Noi i-am spus să desfacă bolţurile dintr-o parte, dar el nu a vrut să ne asculte. A intrat sub macara, a scos un bolţ şi cînd l-a desfăcut şi pe cel de-al doilea, macaraua a căzut peste el. Eu eram în apropiere şi am văzut tot ce s-a întîmplat. Nu a mai zis nici „au” cînd l-a lovit. Îl cunoşteam de numai două zile, de cînd a venit să lucreze cu noi. Am încercat să-l scoatem de sub macara, dar nu am reuşit”, a povestit Constantin Crăciun, unul dintre angajaţii firmei Util Serv ’96 din Eforie Sud care închiriase utilajul pentru a-l folosi la tăierea mai multor copaci. Directorul Util Serv ’96, Vasile Bratu, ne-a declarat: „Victima nu lucra la firma mea. Eu am închiriat macaraua pentru tăierea mai multor arbori bătrîni din Eforie Sud. Ieri scosesem doi plopi înalţi de aici şi utilajul trebuia mutat într-un alt punct de lucru. Tronsoanele urmau să fie demontate şi transportate cu o maşină. Din cîte ştiu eu, era un om cu experienţă, însă de data aceasta a făcut o mare greşeală intrînd sub macara. Angajaţii mei i-au spus să iasă de acolo, dar el i-a ignorat”. Plt. maj. Dan Bălan, unul dintre membrii echipei de descarcerare ajunse la locul accidentului, ne-a declarat: „La sosirea noastră macaragiul era mort. Nu cred că ar fi avut şanse să scape cu viaţă, chiar dacă ar fi fost scos imediat de sub braţul macaralei care are aprox. o tonă. Din cîte am observat bărbatul are o fractură de coloană cervicală. A murit pe loc. Acum aşteptăm sosirea reprezentanţilor ITM şi ai Parchetului care vor face măsurătorile, iar apoi vom scoate victima de sub braţul macaralei”. Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa a demarat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Marian Becheanu, directorul adjunct al ITM Constanţa, spune că se vor face verificări pentru a se stabili dacă macaraua avea autorizaţii ISCIR