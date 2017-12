Zece ani de detenție pentru că și-a omorât în bătaie concubina

Tribunalul Constanța l-a condamnat, ieri, la zece ani de închisoare pentru omor pe Aurel Anghelescu, de 63 de ani, din Năvodari. Sentința nu este definitivă. Conform procurorilor, crima a avut loc în noaptea de 22 spre 23 martie, într-un bloc din Năvodari. Oamenii legii spun că, în seara crimei, Anghelescu şi victima, concubina sa, au consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, acesta s-a enervat că femeia, care se afla într-o stare avansată de ebrietate, a făcut pe ea şi a luat-o la bătaie. Declaraţiile lui Aurel Anghelescu sunt de o sinceritate halucinantă. „Ea a venit băută, eram şi eu băut şi... am bătut-o. Prea tare, prea peste măsură... Am avut o bâtă de un metru şi... i-am dat. Fiind căzută jos, i-am dat pe spate, pe picioare, pe unde am nimerit. Mi-a fost milă, dar... am dat. Eram prea exagerat de băut. După ce mi-a trecut starea nervoasă, am luat-o de jos şi am pus-o pe pat. Am dormit amândoi, ea într-un capăt, eu în celălalt. Dimineaţă, când m-am trezit, era rece, nu mai sufla şi m-am speriat! A fost un şoc... Nu era prima dată când o loveam! Am mai bătut-o, dar nu chiar aşa ca aseară... Regret enorm, da...”, a declarat Aurel Anghelescu pentru „Telegraf”, la scurt timp după descoperirea tragediei.

CERTURI PROVOCATE DE ALCOOL Scenele terifiante s-au petrecut sub ochii unui amic de-al celor doi, care le-a spus anchetatorilor că a fost prea speriat ca să oprească actele de violenţă. Cazul a ajuns în atenţia autorităţilor a doua zi dimineaţă, atunci când Anghelescu s-a trezit din beţie, a realizat ce a făcut şi l-a anunţat pe administratorul blocului, care a sunat la 112. Aurel Anghelescu şi-a recunoscut fapta şi în faţa anchetatorilor. În urma audierii, poliţiştii au reuşit să refacă filmul omorului. Vecinii spun că scandalurile dintre cei doi concubini erau frecvente şi că de fiecare dată aveau ca punct de pornire alcoolul. „Cred că el nu prea o mai voia pe ea. Cred că avea de gând să se despartă, deoarece acum două zile a venit ea şi a bătut la uşă vreo jumătate de oră. Era într-o stare avansată de ebrietate, făcuse pe ea, dar el nu i-a deschis uşa. Nu era prima dată când venea aşa. Ea, dacă nu avea băutură sau ţigări, făcea scandal. Acum o săptămână cobora scările şi era plină de sânge, nici nu i se vedea faţa. Mi-a spus că a bătut-o şi mi-a cerut nişte bani de ţigări. Cred, totuşi, că ea era cea care îl provoca”, a declarat o vecină.