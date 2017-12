Zece ani de detenţie pentru că şi-a ucis în bătaie prietenul

S-a supărat că tovarăşul de pahar a vândut o lanternă primită de la tatăl său, fără ca el să ştie, şi l-a bătut până l-a omorât. Totul s-a petrecut pe 9 ianuarie, în comuna Valu lui Traian. Suspectul, Florin Petrescu, de 23 de ani, din localitate, a ajuns după gratii la scurt timp de la descoperirea cadavrului victimei. Ulterior, tânărul a fost trimis în judecată şi, vineri, Tribunalul Constanţa l-a condamnat la zece ani de închisoare pentru omor. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit procurorilor, ancheta a fost demarată după ce un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că şi-a găsit vecinul mort în casă. Oamenii legii au mers la adresa indicată şi au constatat că Viorel Cosma, de 52 de ani, zăcea fără suflare în baie, lângă cadă. Poliţiştii l-au interogat mai întâi pe cel care apelase linia 112. „Nu îl mai văzusem de cinci zile şi m-am gândit să merg până la el, să văd dacă i s-a întâmplat ceva. Ultima dată când am stat de vorbă cu el era în curte şi am observat că avea răni pe faţă. Când l-am întrebat ce a păţit, mi-a spus că l-a bătut Florin Petrescu. Erau prieteni de băutură şi nu am dat prea multă importanţă subiectului“, a declarat Mihai Crăciun, cel care a făcut descoperirea.

MĂRUL DISCORDIEI: O LANTERNĂ Oamenii legii au pornit o anchetă în acest caz şi au stabilit, în urma audierii martorilor, că între Viorel Cosma şi Florin Petrescu a izbucnit un conflict din cauza unei... lanterne. „Sâmbăta trecută (n.r. 4 ianuarie) m-am întâlnit cu Viorel pe stradă şi l-am întrebat ce a păţit. Mi-a spus că l-a bătut nepotul meu, Florin Petrescu. Totul a plecat de la o lanternă. Cu doar câteva zile înainte de scandal, tatăl lui Florin i-a dat o lanternă lui Viorel ca să o vândă. Eu am cumpărat-o de la el cu 10 lei. A doua zi, Florin a văzut-o la mine, iar când m-a întrebat de unde o am, i-am spus că mi-a vândut-o Viorel. Am înţeles că tatăl lui Florin i-a dat lui Viorel lanterna fără ştirea fiului său. De aici cred că a pornit scandalul“, a declarat unchiul lui Florin Petrescu, Constantin Degeratu. Suspectul a fost ridicat de la domiciliul său şi, ulterior, a fost arestat preventiv. Oamenii legii spun că Viorel Cosma locuia singur de mai bine de un an, după ce se despărţise de soţia sa. Vecinii le-au povestit anchetatorilor că bărbatul a căzut în patima băuturii şi că, nu de puţine ori, l-au văzut dând pe gât chiar şi spirt.