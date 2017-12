Zece ani de la aderarea României la NATO

20:22:03 / 18 Mai 2014

NR. 1 ... SI MAI STAI IN GINDIREA TA COMUNISTA TERORISTA CU RUSII TAI COMUNISTI ACAPARATORI SI DICTATORI BETIVI ORDINARI .

AM FOST CU GRUMAZUL SUB TALPA ACESTOR COMUNISTI DICTATORI , STIM CUM AM TRAIT , TOATE ALIMENTELE NOASTRE SE GASEAU IN MAGAZINELE RUSILOR , IAR NOI FACEAM COZI INTERMINABILE STIND TOATA NOAPTEA LA COZI PE TIMP DE IARNA LA MINUS 10 GRADE , PENTRU GHIARE SI CAPATINI DE PUI , SAU ADIDASI , CUM LE SPUNEAM LA PICIORUSELE DE PORC , ZIS BUTURI , NU MAI SPUN SI PENTRU HIRTIE IGIENICA CE COZI ERAU SI TOT CE TINE DE ALIMENTATIA DE ZI CU ZI , PENTRU UN KG DE LAPTE INDOIT CU APA STATEAM TOATA NOAPTEA , PE TIMP DE IARNA GER , FRIG SI NICI NU APUCAM , CRED CA NU AI TRAI ACELE VREMURI DE II PUPI IN CUR PE RUSI , SAU FACI PARTE DIN COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DE PE VREMEA IMPUSCATULUI SI AI DUS-O BINE LA CANTINA PCR-ului , CA ALT FEL NU SE EXPLICA DE CE II PUPI IN CUR PE RUSI , VREI LA RUSI DUTE LA EI SI CERETI CETATENIE RUSEASCA , ABIA MAI SCAPAM DE UN COMUNIST DICTATOR SI TE ALIPESTE DE CEI DE O BREASLA CU EI .