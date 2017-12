Zece ani de la lansarea seriei ”Stăpânul inelelor”

Presa britanică dedică seriei ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, care va aniversa, în luna decembrie, zece ani de la lansarea primului film, o listă impresionantă de secrete despre realizarea peliculelor ce au adunat nu mai puţin de 17 premii Oscar şi aproape trei miliarde de dolari din vânzarea de bilete. Intitulată ”100 de lucruri pe care nu le ştiţi despre„Stăpânul inelelor””, incursiunea în culisele seriei a fost realizată de ”Empire”, publicaţie specializată pe film. După totalul încasărilor, seria ”The Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” este a şasea franciză din istoria cinematografiei, după ”Harry Potter”, ”James Bond”, ”Star Wars / Războiul Stelelor”, ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe” şi ”Shrek”.

La realizarea scenariilor au fost folosite 27 de exemplare ale cărţii de J.R.R. Tolkien care a inspirat filmele, cele mai multe ajungând practic să fie ”sacrificate” ca urmare a sutelor de adnotări şi de foi rupte. Hobbitul interpretat de fiul regizorului Peter Jackson, Billy, a fost singurul care nu a avut nevoie de perucă, întrucât părul său natural era exact ceea ce căutau realizatorii. Primul nume al vrăjitorului interpretat de Sir Ian McKellen a fost Olorin, însă, în cele din urmă, acesta a devenit Gandalf. Ţipetele călăreţilor negri care îl urmăresc pe Frodo în primul film au fost obţinute prin prelucrarea unui strigăt al scenaristei Fran Walsh, înregistrat pe când aceasta suferea de o infecţie în gât. Actorul Viggo Mortensen şi-a rupt un deget de la picior, după ce a lovit un scut în timpul filmărilor unei lupte, iar în scena cu pricina, ţipătul şi căzătura lui, provocate de lovitură, nu erau prevăzute în scenariu. Pentru autenticitatea fiecărui hobbit au fost confecţionate 1.800 de perechi de picioare, cu care s-au încălţat, practic, majoritatea personajelor principale. Interpretul vrăjitorului Saruman, actorul britanic Christopher Lee, este singurul din distribuţie care l-a întâlnit şi cunoscut personal pe scriitorul J.R.R. Tolkien.

Trailerul primului film al seriei a înregistrat 1,7 milioane de vizionări pe Internet în doar 24 de ore, record absolut la acel moment.