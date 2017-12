Zece ani de la prima victorie europeană obținută de CVM Tomis

12:45:56 / 26 Octombrie 2015

Felicitari

Tot respectul pentru absolut toti cei care au avut o contributie in toti acesti ani in care Clubul Tomis ne-a bucurat cu performantele lui, fie ele nationale sau internationale. Jos palaria, mai ales in fata celor care chiar au facut sacrificii, stiute sau nestiute. Va multumim si va felicitam!