Zece elevi constănţeni calificaţi la olimpiade internaţionale

În cadrul programului naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, care s-a încheiat săptămâna trecută, au avut loc atât diverse activităţi extraşcolare, cât şi etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare. De la Constanţa, 310 elevi (274 de elevi olimpici calificaţi la diverse discipline şi trei echipe, a câte 12 elevi, calificate la discipline sportive) s-au calificat la fazele naţionale şi au fost plecaţi în mai multe zone din ţară. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Cristina Ivan, elevii constănţeni au obţinut 101 premii, menţiuni şi medalii.

ELEVI MERITUOŞI Rezultatele participării la olimpiade au arătat că, şi în acest an, elevii constănţeni s-au bătut să obţină performanţe şi câţiva s-au şi calificat la etapele internaţionale. Iată care sunt elevii calificaţi în loturile lărgite: Theodor Mihai Iliant, Andrei Graur, Ştefan Stănişor, Cristian Teleanu - matematică; Teodora Ilie şi Vlad Coşoreanu - biologie; Paul Haidu Gerea - chimie; Ştefania-Lucica Moroianu şi Ioan Ignat - fizică. Totodată, eleva Anca Nechita s-a calificat la etapa internaţională a Olimpiadei de limba română.

Inspectorul şcolar de fizică din cadrul ISJ, prof. Mădălina Ivănescu, a declarat că din lotul de la fizică ce a plecat de la Constanţa au făcut parte 20 de elevi şi, dintre aceştia, doi pasionaţi de fizică de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” au reuşit performanţa de a face parte din lotul lărgit pentru etapa internaţională: Ştefania Moroianu, elevă în clasa a XII-a, şi Ioan Ignat - în clasa a XI-a. Cei doi au deja o experienţă vastă cu participarea la concursuri. „Este a treia oară când reuşesc să fac parte din lotul lărgit la olimpiada de fizică. Anul acesta, subiectele au fost mai grele faţă de cele de anul trecut. De fapt, dificultatea a fost mai mare de la an la an. Cred că este normal să fie aşa, pentru că nivelul este crescut şi este o competiţie importantă. Eu sunt optimist că voi obţine un rezultat bun”, a spus Ioan. La rândul său, Ştefania a declarat că, anul trecut, şi ea a făcut parte din lotul lărgit. „Cu fiecare participare la concurs am descoperit că evoluez. Am fost la concursuri şi la matematică, şi la informatică, dar la fizică am observat că sunt mai bună”, a spus eleva. În următoarea perioadă, cei doi vor pleca la Bucureşti, la Facultatea de Fizică, unde timp de aproximativ două săptămâni vor urma cursuri şi vor da testări, urmând a se alege lotul restrâns care va reprezenta ţara noastră la etapa internaţională a Olimpiadei de Fizică, ce se va desfăşura între 13 şi 21 iulie, în Astana - Kazahstan.

32 de elevi constănţeni recompensaţi cu medalii

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ, nouă elevi au obţinut Premiul I la disciplinele chimie, cultură civică, limbă turcă - maternă, limba şi literatura română, psihologie şi pedagogie şi proiectare ambientală. Alţi nouă elevi au obţinut premiul al II-lea la materiile design, fizică, limbă turcă - maternă, matematică şi alţi zece elevi au fost recompensaţi cu premiul al III-lea la filosofie, proiectare ambientală, limbă turcă - maternă şi limbă turcă modernă. În plus, s-au acordat şi 41 de menţiuni şi premii speciale la arhitectură, chimie, fizică, geografie, informatică, limba şi literatura română, limbă turcă maternă, matematică, psihologie, psihologie şi pedagogie, religie şi sculptură. Totodată, 32 de elevi constănţeni au fost recompensaţi pentru performanţe cu medalii: cinci elevi au obţinut medalia de aur (fizică şi matematică); nouă elevi au obţinut medalia de argint (fizică şi matematică) şi 18 elevi au primit medalia de bronz (fizică, informatică şi matematică).